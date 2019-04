88-jähriger Radfahrer bei Unfall in Erlangen verletzt

Der Mann musste nach einem unglücklichen Zusammenstoß in die Klinik - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein 88 Jahre alter Radfahrer ist bei einem unglücklichen Zusammenstoß mit einer Radfahrerin erheblich verletzt worden. Zu dem Unfall kam es am Montag gegen 16 Uhr an einer Fußgängerampel an der Kreuzung Nürnberger Straße/ Gebbertstraße. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Nachdem die auch für Fahrradfahrer geltende Ampel Rot zeigte, hielten der 88-jährige Radler und eine bislang unbekannte, junge Fahrradfahrerin vorschriftsmäßig an. Als die Ampel Grün wurde, fuhren beide Radler los. Der 88-Jährige fuhr dabei mit seinem Vorderrad gegen den hinteren Reifen der Radlerin. Der Senior stürzte zu Boden. Die unbekannte Fahrradfahrerin erkundigte sich nach dem Befinden des Gestürzten. Der 88-Jährige signalisierte, dass alles ok sei - die Radlerin setzte daraufhin ihren Weg fort.

Schwellungen, Abschürfungen im Gesicht und ein Unterarm-Bruch

Wie sich erst im Nachgang herausstellte, zog sich der Senior bei dem Sturz mittelschwere Verletzungen zu. Er erlitt diverse Schwellungen, Abschürfungen im Gesicht und einen Bruch des Unterarms. Der ältere Herr musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt wurde erst im Nachhinein über den Sachverhalt informiert. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach der beteiligten Radlerin. Sie wird mit 20 Jahren und mit einer Größe von etwa 1,70 Meter beschrieben. Sie war dunkel gekleidet und trug einen Fahrradhelm. Die Fahrradfahrerin sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Erlanger Polizei unter der Rufnummer (0 91 31) 76 01 14 in Verbindung zu setzen.

