A 3 kurz vor dem Ausbau

ERLANGEN-LAND - Die SPD wollte es wissen, und der ganze Kreistag erfuhr es: Wie es mit dem Ausbau der Autobahn 3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen weitergeht einerseits sowie die Pläne für die B 470 andererseits.

Eine der wichtigsten Verkehrsadern in Deutschland ist die vielbefahrene A 3. © Harald Sippel



Jetzt schon wird entlang der A 3 abgeholzt, wurde bereits der Verzögerungsstreifen an der Ausfahrt Höchstadt-Ost verlängert und eine Ampelanlage an der Aus- und Einfahrt errichtet. Anlass, nachzufragen, meinte die SPD-Fraktion. Die Antworten gaben Stephan Ried von der Autobahndirektion und Lisa Bauersachs vom Staatlichen Bauamt Nürnberg.

Während der Ausbau der Autobahn zwischen Würzburg und Aschaffenburg nach herkömmlichem Muster abläuft, sprich: ganz in staatlicher Hand, werden die 76 Kilometer zwischen Biebelried und Fürth/Erlangen in ÖPP gebaut, erklärte Ried. ÖPP steht für "Öffentlich-Private Partnerschaft". Der Bund überträgt einem Unternehmen Planung, Finanzierung, Ausbau, Betrieb und Erhaltung der Autobahn für 30 Jahre. Der Bund bleibt jedoch Besitzer der Autobahn, ist als solcher zuständig für Grunderwerb, Planfeststellung, und bleibt Baulastträger. Der Vertrag mit dem Unternehmen soll nach dem Verfügbarkeitsmodell gestaltet werden. Für die verfügbare Autobahnstrecke erhält das Unternehmen ein monatliches Entgelt vom Bund.

Der Baubeginn ist laut Stephan Ried für 1. Mai 2019 vorgesehen, die Bauzeit soll 5,5 Jahre betragen, der sechsstreifige Ausbau somit im Oktober 2024 beendet sein. Vertragsende ist demnach 2049.

Die von der SPD genannten Änderungen nannte Ried vorgezogene, provisorische Maßnahmen, um Rückstaus auf der A 3 zu verhindern; die Ampel solle die Gefahrenlage an der Kreuzung mit der B 470 entschärfen. Weiter kündigte Ried an, dass auch die Ausfahrt Herzogenaurach in Zukunft großzügiger gestaltet werde. Die Ausfahrt soll durchgängig zweistreifig werden, der Einfahrstreifen wird verlängert und die Staatsstraße 2244 im Kreuzungsbereich durchgängig vierstreifig.

Viele Kreisräte vertraten mit Landrat Alexander Tritthart (CSU) die Ansicht , dass jetzt "Gottseidank endlich" der sechspurige Ausbau der A 3 erfolge. Grünen-Räte hingegen bemängelten den hohen Flächenverbrauch und, dass man hier "aufs falsche Pferd" setze (Reta Müller-Schimmel).

Lisa Bauersachs bekannte, dass die Bundesstraße 470 überdurchschnittlich belastet sei. Das Staatliche Bauamt versuche, die Unfallschwerpunkte zu beseitigen. Das sei an der Ausfahrt Höchstadt-Ost gemeinsam mit den Maßnahmen der Autobahndirektion erfolgt.

2018 würden die Ortsdurchfahrten Mailach, Weiher, Kalchreuth, Röttenbach und aktuell nun die B 470 zwischen Ausfahrt Höchstadt-Ost und Adelsdorf saniert respektive ausgebaut. Karsten Fischkal (FW) erinnerte daran, dass es ein einstimmiges Votum des Kreistages gebe, an der Einmündung der ERH 16 in die B 470 einen Kreisverkehr zu bauen. Bauersachs erwiderte, dass das Staatliche Bauamt eine Machbarkeitsstudie für einen Kreisverkehr in Auftrag gegeben habe. Weitere Kreisverkehre seien nicht geplant, sagte sie auf mehrere Anregungen und Fragen von Kreisräten hin.

Gerald Brehm (FW) forderte erneut ein Gesamtkonzept für die B 470 ein, in dem die Verkehrsströme aufgeschlüsselt werden. Der Landrat unterstützte ihn dabei. Das Staatliche Bauamt habe dem Landkreis ERH zugesagt, dass ein Gutachten für die B 470 im Landkreis erstellt werden solle. Martina Stamm-Fibich ergänzte, dass die Politik in Berlin ein Konzept für den gesamten Verlauf der Bundesstraße wolle.

