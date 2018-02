A3 bei Erlangen: Mercedes kracht gegen Baum

ERLANGEN - Glück im Unglück für einen 26-jährigen Autofahrer in Erlangen: Beim Autobahnwechsel an der Ausfahrt Tennelohe kam er von der Fahrbahn ab und krachte mit seinem Fahrzeug in einen Baum. Der junge Mann blieb unverletzt. Sein Wagen jedoch hat den Unfall nicht überstanden.

Der Fahrer des Mercedes ist auf der Ausfahrt Erlangen-Tennelohe von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Foto: NEWS5 / Herse



Am Freitagmorgen um 9.50 Uhr fuhr der 26-jährige mit seinem Mercedes auf der A3 in Richtung Würzburg. An der Ausfahrt Erlangen-Tennelohe wollte er auf die B4 in Richtung Nürnberg abbiegen.

Auf der Ausfahrt habe er die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei von der Fahrbahn abgekommen, so die Erlanger Polizei. Der Mercedes krachte in einen Baum, der von der Wucht des Aufpralls entwurzelt wurde.

Wirtschaftlicher Totalschaden

Nach bisherigen Erkenntnissen sei der junge Mann unverletzt geblieben, so die Polizei, er sei von den angerückten Rettungskräften "vorsorglich" zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden.

An dem Mercedes entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 7000 Euro, wie die Polizeiinspektion Erlangen mitteilte. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.

