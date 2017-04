A3 bei Erlangen: Pkw schleudert in den Graben

Der Autofahrer verlor die Kontrolle über den Wagen - vor 5 Stunden

ERLANGEN - Am Mittwoch ereignete sich ein Unfall auf der A3 bei Erlangen. Ein Auto schleuderte in den Graben, drei Personen wurden dabei verletzt.

Der Pkw landete neben der Fahrbahn. © F.: News5 /Merzbach



Der Pkw landete neben der Fahrbahn. Foto: F.: News5 /Merzbach



Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag auf der A3 bei Erlangen kurz hinter der Anschlussstelle Nürnberg-Nord in Richtung Würzburg. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto und schleuderte über die Straße seitlich in den Graben, wo sich sein Wagen überschlug.

Die drei Insassen, ein älteres Ehepaar sowie sein erwachsener Sohn, erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen und kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeführt. Nennenswerte Behinderungen gab es nicht.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.