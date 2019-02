A3: Pkw prallt gegen geparkten Sattelzug

76-Jähriger bei Nürnberg Nord eingeklemmt - 25000 Euro Schaden - vor 1 Stunde

HEROLDSBERG/NÜRNBERG - Aus ungeklärter Ursache ist ein 76-jähriger Autofahrer am frühen Samstagmorgen auf der A3 von Fahrbahn abgekommen und in einen geparkten Lkw gefahren.

Symbolbild Polizeieinsatz. © NEWS5 / Goppelt



Symbolbild Polizeieinsatz. Foto: NEWS5 / Goppelt



Der 76 Jahre alte Fahrzeugführer aus Oberbayern fuhr mit seinem Pkw die Autobahn 3 in südliche Fahrtrichtung. Aus noch ungeklärter Ursache kam er auf Höhe der Anschlussstelle Nürnberg Nord nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und zwei Verkehrsschilder und prallte in einen in der Parallelspur der Ausfahrt geparkten Sattelzug.

Der Mann wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Heroldsberg aus seinem Pkw geborgen werden. Er erlitt durch den Unfall Verletzungen im Brustbereich und wurde durch einen Rettungswagen ins Klinikum Nürnberg-Süd gebracht. Es entstand ein Gesamtunfallschaden von ca. 25000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.