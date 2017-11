A3: Transporter hängt senkrecht in Baumgruppe fest

Nur leicht verletzte Insassen - Bergung gestaltet sich schwierig - vor 1 Stunde

WEISSER GRABEN - Zu einem filmreifen Unfall ist es am frühen Freitagmorgen auf der A3 in Richtung Würzburg gekommen: Auf der Höhe des Parkplatzes Weißer Graben kam der Fahrer eines Transporters von der Straße ab, fuhr auf die Leitplanke, überschlug sich und kam senkrecht in einer Baumgruppe zum Stehen.

Man kann von Glück reden, dass niemand ernsthaft bei dem spektakulären Unfall verletzt wurde. Die Bergung des Transporters ist eine Herausforderung für die Einsatzkräfte. © NEWS5 / Grundmann



Der 20-jährige Fahrer war mit seinem Transporter und seinen drei Mitfahrern auf der A3 Richtung Würzburg unterwegs als er im Einfahrtsbereich des Parkplatzes Weißer Graben aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Das Fahrzeug geriet auf die ansteigende Leitplanke des Grünstreifens zwischen Autobahn und Parkplatz und wurde dadurch auf die Grünfläche geschleudert. Der Transporter überschlug sich und blieb danach senkrecht in einer Baumgruppe hängen.

Laut Polizeiangaben blieben alle vier männlichen Insassen im Alter von 18, 20, 30 und 42 Jahren nahezu unverletzt. Nur der 30-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Transporter entstand ein Totalschaden von rund 20.000 Euro, der Schaden an Leitplanke und einer Laterne beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Aktuell läuft die Bergung des Fahrzeugs noch, die sich als sehr schwierig gestaltet. Die Fahrbahn ist nicht gesperrt, nur auf dem Parkplatz kann es laut Aussage eines Polizeisprechers eventuell zu Behinderungen kommen.

