A3 war nach Unfall bei Tennenlohe komplett gesperrt

Auto fuhr offenbar in einem zur Fahrbahn querstehenden Wagen - vor 55 Minuten

ERLANGEN - Am Donnerstagabend hat ein Unfall auf der A3 für eine Vollsperrung und Stau gesorgt. Ein Auto war offenbar zwischen dem Kreuz Fürth/Erlangen und Tennenlohe quergestanden, ein weiteres rauschte hinein. Eine Person wurde schwerverletzt.

Warum es in Fahrtrichtung Nürnberg zu dem Unfall kam, war am Abend noch unklar, der Einsatz der Polizei lief noch. Die A3 war an der Unfallstelle zwischenzeitlich komplett gesperrt. Es staute sich auf mehreren Kilometern. Ab etwa 22.30 Uhr haben die Einsatzkräfte den Verkehr an den auf dem linken Streifen laufenden Bergungsarbeiten vorbeileiten können.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

psz