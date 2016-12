A73 bei Erlangen: Maislaster kippt um und verliert Ladung

Lkw-Fahrer wurde verletzt - Fahrbahn wieder für Verkehr freigegeben - 20.12.2016 15:17 Uhr

ERLANGEN - Am frühen Dienstagmorgen fuhr ein mit Mais beladener Lastwagen von der A3 kommend auf die A73 ab. Der Fahrer verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Maislaster kippte um und riss die Leitplanke auf 50 Metern um.

Bilderstrecke zum Thema A73 bei Erlangen: Maislaster kippt um und zerstört Leitplanke Am Dienstagmorgen gegen fünf Uhr verlor der Fahrer eines mit Mais beladenen Lasters auf dem Zubringer zur A73 bei Erlangen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lastwagen war zuvor von der A3 aus Würzburg gekommen und wollte auf der A73 Richtung Bamberg weiterfahren. In einer scharfen Linkskurve kippte der Lastwagen um und beschädigte die Leitplanke auf einer Länge von rund 50 Metern. Der Fahrer wurde leicht verletzt.



Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen gegen fünf Uhr am Autobahndreieck Fürth/Erlangen. Ein auf der A3 aus Würzburg kommender, mit Mais beladener Lkw geriet beim Abfahren auf die A73 in Richtung Bamberg auf den Fahrbahnteiler. Der Lkw-Fahrer verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kippte um. Der Lastwagen mähte mehrere Hinweisschilder um und zerstörte die Leitplanke auf einer Länge von 50 Metern.

Der Mais ergoss sich auf die Fahrbahn und auf das Grün. Der Fahrer wurde leicht verletzt in die Klinik gebracht. Die Erlanger Feuerwehr und das THW räumten an der Unfallstelle auf und banden das auslaufende Hydrauliköl auf. Die Abfahrt in Richtung Erlangen war teilweise gesperrt. Um 14.45 Uhr wurde die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

kds/tok