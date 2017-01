A73 gesperrt: Mann kletterte auf Schilderbrücke bei Bruck

ERLANGEN - Eine Vollsperrung des Frankenschnellwegs bei Erlangen-Bruck hat eine Person ausgelöst, die sich auf der Schilderbrücke in Höhe des Friedhofs aufhielt. Der Mann soll damit gedroht haben, zu springen.

Die A73 musste komplett gesperrt werden, weil ein Mann auf die Schilderbrücke geklettert war. © Klaus-Dieter Schreiter



Gegen 15.30 Uhr wurde ein Mann auf der Schilderbrücke über dem Frankenschnellweg in Fahrtrichtung Fürth in Höhe der Bachfeldstraße zwischen der Ausfahrt Erlangen Bruck und dem Autobahnkreuz Fürth/Erlangen entdeckt. Weil er zu springen drohte, sperrte die Polizei die Autobahn in beide Richtungen und alarmierte Rettungsdienst und Feuerwehr.

Die Brandschützer rückten mit dem Bergungszug einschließlich der Drehleiter an. Einsatzleiter Gerhard Huberth ließ umgehend zwei Sprungretter unter der Schilderbrücke aufbauen. Damit können Sprünge aus großen Höhen abgefedert werden, so dass eine Person, die dort hinein fällt, sich nicht schwer verletzt. Auch die Drehleiter wurde in Vorbereitung gebracht, um gegebenenfalls zu dem Mann hinauf steigen zu können.

Das Szenario wurde von etlichen Schaulustigen beobachtet, die auf der Brücke der Felix-Klein-Straße über der Autobahn standen. Nach einer knappen Stunde konnten die Rettungsgeräte ihre Gerätschaften wieder abbauen, denn der Mann hatte offenbar auf gutes Zureden die Schilderbrücke selbsttätig wieder verlassen. Auch die Autobahn konnte gegen 16.30 Uhr wieder freigegeben werden. Der Stau in beide Richtungen löste sich aber nur schleppend wieder auf.

Anmerkung der Redaktion: Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, außer sie erfahren durch die gegebenen Umstände besondere Aufmerksamkeit. Der Grund für unsere Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Suizide.

Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie 24 Stunden am Tag Hilfe und Beratung. Alternativ könne Sie sich auch an den Krisendienst Mittelfranken unter der Tel.-Nr. 0911-4248550 wenden. Durch die Möglichkeit von Hausbesuchen in ganz Mittelfranken und durch persönliche Gespräche (ohne Wartezeit und Terminvergaben) ergänzt der Krisendienst das Angebot der Telefonseelsorge.

