A73 und A3: Verkehrschaos rund um Erlangen

Im Berufsverkehr kam es am Morgen zu starken Beeinträchtigungen - vor 22 Minuten

NÜRNBERG - Eine große Baustelle säumt derzeit das Autobahnkreuz Fürth-Erlangen. Nachdem bereits am Wochenende die A3 wegen eines Brückenabbruchs gesperrt wurde, ist nun die Spur auf der A73 teilweise verengt. Pendler müssen sich auf längere Wartezeiten einstellen.

Noch am Wochenende war die A3 zwischen den Anschlussstellen Erlangen-Frauenaurach und Erlangen-Tennenlohe eine Nacht lang wegen eines Brückenabbruchs gesperrt. Nun wurde die A73 in Richtung Nürnberg auf Höhe Erlangen-Bruck bis zum Kreuz Fürth-Erlangen auf eine Fahrbahnspur verengt. Laut Polizeisprecher Robert Sandmann müssen Autofahrer hier auch in den nächsten Monaten mehr Zeit einplanen.

Bilderstrecke zum Thema Schutt und Asche: Brücke über A3 bei Erlangen abgerissen Rund zwölf Stunden dauerte es, bis Beton und Stahl in Schutt und Asche lagen: Eine ganze Armada an Spezialisten war in der Nacht auf Sonntag im Einsatz, um im Zuge des Ausbaus des Autobahnkreuzes Fürth/Erlangen eine knapp 100 Meter lange Behelfsbrücke zwischen Bruck und Eltersdorf abzureißen. Überschattet wurde der Abriss von einem schweren Unfall: Ein Arbeiter wurde von einem hochspringenden Betonteil getroffen und lebensgefährlich verletzt.



Die Baustellen auf der A3 und A73 rund um Erlangen, Fürth und Nürnberg werden ständigen Veränderungen unterzogen. Die Verkehrsbehinderungen betreffen alle Fahrtrichtungen.

Bilderstrecke zum Thema Brückenbauten, eine Quelle und Unfälle: Die Geschichte der A3 Die A3 ist mit 769 Kilometern die zweitlängste Autobahn Deutschlands und durchquert die Metropolregion Nürnberg. Unfälle, aufwändige Brückenbauten und der Fund einer Quelle am Straßenrand: Wir blicken in die vielseitige Geschichte der Autobahn.



Dieser Artikel wurde am 26. Februar um 10.19 Uhr aktualisiert.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

vek