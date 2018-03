Ab dem 1. März gibt es das neue Semesterticket

Studierende können VGN-Karte mit Ausschlusszeit online erwerben - vor 10 Stunden

ERLANGEN - Vor Beginn des Sommersemesters stellt der VGN wieder die Semesterticket-Basiskarte für Studierende am Standort Erlangen-Nürnberg zum Download bereit.

Ab dem 1. März können Studenten wieder ihr Semesterticket bestellen, damit sie rund um die Uhr uneingeschränkte Mobilität genießen. © Franziska Wagenknecht



Ab dem 1. März können Studenten wieder ihr Semesterticket bestellen, damit sie rund um die Uhr uneingeschränkte Mobilität genießen. Foto: Franziska Wagenknecht



Für uneingeschränkte Mobilität rund um die Uhr im gesamten VGN-Gebiet gibt es die Zusatzkarte. Beide sind ab Donnerstag, 1. März, im Lauf des Tages im VGN-Onlineshop (shop.vgn.de) sowie über die App "VGN Fahrplan & Tickets" erhältlich. Darauf weist der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) in einer Pressemitteilung hin.

Gültig sind die Basis- und Zusatzkarten während des Sommersemesters der jeweiligen Hochschule. Für Studierende der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) ist das der 1. April bis 30. September 2018. An der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, der Hochschule für Musik Nürnberg und der Evangelischen Hochschule Nürnberg beginnt das Sommersemester bereits am 15. März und geht ebenfalls bis 30. September.

Mit Bezahlung des Studentenwerkbeitrags haben die Studenten die Berechtigung zum Download der Basiskarte erworben. Die Zusatzkarte kostet im Sommersemester 208,50 Euro, das sind 34,75 Euro im Monat. Die Regularien des Tickets, das der VGN mit dem Studentenwerk bereitstellen, bleiben indes unverändert: So hat die Basiskarte weiterhin erhebliche Ausschlusszeiten und ist nur am Wochenende und an Feiertagen rund um die Uhr gültig.

Wer das VGN-Ticket für den normalen Uni-Betrieb nutzen möchte, braucht jene Zusatzkarte, die die ganze Woche über rund um die Uhr und im gesamten VGN-Gebiet gilt. Die Regelung wird seit Einführung des Semestertickets zum Wintersemester 2015/16 immer wieder kritisiert.

www.vgn.de/semesterticket

en