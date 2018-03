Knapp 300 Beschäftigte im öffentlichen Dienst schlossen sich am Freitag der Verdi-Kundgebung auf dem Erlanger Marktplatz an. Unter den Streikenden befanden sich unter anderem Mitarbeiter des städtischen Bauhofs, von Jugendclubs und Abenteuerspielplätzen, von der GGFA und Kinderhorten, von Lernstuben oder auch von etlichen Kindergärten. Alle fordern eine bessere Bezahlung.

In einem Restaurant an der Straße Am Röthelheim hat eine Gasflasche gebrannt. Feuerwehrleute trugen sie brennend ins Freie und warfen sie in das Wasser des Röthelheimgrabens. Eine Person wurde verletzt, einige Möbel wurden in Mitleidenschaft gezogen.