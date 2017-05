Ab geht’s vor und hinter der Kamera in Erlangen

Mittelfränkisches Kinderfilmfestival lädt Filmbegeisterte zum Mitmachen ein — Einfach selber drehen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Und – Action!: Wer schon immer mal einen Film selber drehen oder sich als Schauspieler(in) mal selbst auf der Leinwand sehen wollte, hat beim Mittelfränkischen Kinderfilmfestival Gelegenheit dazu. Man muss nur selbst tätig werden und bis zum Einsendeschluss am 20. September mit der Produktion fertig sein.

Hmm, wie soll die Szene im fertigen Film aussehen? Kinder aus Hemhofen beim Dreh zum Fantasy-Abenteuer „Die magische Reise durch die Zeit“. © Foto: privat



Hmm, wie soll die Szene im fertigen Film aussehen? Kinder aus Hemhofen beim Dreh zum Fantasy-Abenteuer „Die magische Reise durch die Zeit“. Foto: Foto: privat



So schnell kann’s gehen: Locker geht den Kindern in der Holzhütte der Zauberspruch aus dem alten Kräuterbuch über die Lippen – und sogleich sind sie weg, die Kinder, einfach verschwunden. Plötzlich befinden sie sich auf einer Waldlichtung, und dort warten in Felle gekleidete Druiden um einen Kochtopf herum auf die Verleihung der "Goldenen Sichel". Das Abenteuer kann beginnen . . .

Einen echten Fantasy-Stoff haben sich Carina, Kim, Nina, Lily, Lea und Lars da ausgedacht und in spannende Filmbilder umgesetzt. "Die magische Reise durch die Zeit" haben die sieben- bis 14-jährigen Film-Debütanten aus Hemhofen und Röttenbach ihren Acht-Minüter genannt, den sie im Verlauf einer Osterferien-Woche abgedreht haben. Natürlich vor Ort, also in den Wäldern rings um Hemhofen. Vorher musste sich der Filmnachwuchs aber erstmal kennenlernen, denn einander war man sich bis dato gänzlich unbekannt.

Film ist Teamarbeit: Einen Tag lang wurde im Hemhofener Jugendtreff "Die Insel" unter der Anleitung des lokalen Jugendpflegers gemeinsam gehirnt, wurden Ideen gesammelt und Dialogsätze besprochen, Requisiten und Kostüme besorgt. Und schon am zweiten Tag hieß es: Kamera ab!

Dass das Mittelfränkische Kinderfilmfestival, das nun bereits zum 13. Mal stattfindet, ein "Erfolgsmodell" sei, davon ist Bertram Höfer, Vorsitzender des Bezirksjugendrings Mittelfranken, überzeugt: "Was gibt es Schöneres, als Selbstgemachtes auf der Leinwand zu sehen und nicht bloß zu konsumieren?" Junge Menschen an das Medium Film heranzuführen und deren Kreativität zu fördern, sei enorm wichtig, betonte der Schirmherr der Veranstaltung, Landrat Alexander Tritthart, beim Pressegespräch im Landratsamt. Mit der Siemens AG und der Sparkasse Erlangen sind seit Jahren zwei Groß-Sponsoren an Bord, im Erlanger E-Werk findet dann stets an drei Tagen Anfang Dezember die Präsentation der Produktionen vor Publikum statt.

Noch bis 20. September sind alle Kinder bis 14 Jahre aus dem Bezirk Mittelfranken, egal ob in privaten oder öffentlichen Gruppen organisiert, aufgerufen, ihre eigenen Geschichten und Ideen filmisch umzusetzen.

Weitere Infos und der Anmeldebogen zum Downloaden unter www.kinderfilmfestival-mfr.de

mko