Ab Januar WLAN in allen ESTW-Bussen

Gestern wurde das erste Fahrzeug der Stadtwerke für drahtlose Verbindung vorgestellt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ab Januar werden alle 40 Stadtbusse der Erlanger Stadtwerke (ESTW) mit kostenlosem WLAN ausgestattet. Gestern stellte ESTW-Vorstand Matthias Exner gemeinsam mit Oberbürgermeister Florian Janik den ersten Bus mit WLAN vor.

Der erste ESTW-Bus mit kostenlosem WLAN: Wenn auf dem Handy „BayernWLAN“ erscheint, auf „verbinden“ drücken und das Surfen kann losgehen. © Foto: André De Geare



"In anderen Städten gibt es schon länger WLAN in den Bussen", ist sich Matthias Exner bewusst. Die Erlanger Stadtwerke hätten sich auch schon länger über eine drahtlose Verbindung in den Bussen informiert, aber erst die Initiative des Freistaats, WLAN in den Bussen des ÖPNV bayernweit zur Verfügung zu stellen, hätte die ESTW überzeugt.

In dem jetzt vorgestellten Bus ist die WLAN-Technik oberhalb eines Fensters in einem Kasten untergebracht. Mit einer besonders auf Mobilfunk eingestellten Antenne wird das Signal eingefangen und mit einer zweiten Antenne in den Bus ausgestrahlt. Für Matthias Exner hat WLAN in den Stadtbussen einen ganz entscheidenden Vorteil.

"In Nürnberg ist zum Beispiel durch Videoüberwachung und WLAN der Vandalismus in den Bussen und Straßenbahnen zurückgegangen", berichtet Exner. Video-Überwachung gibt es in den Erlanger Bussen bereits (die EN berichteten). Durch das WLAN können vor allem Jugendliche, die häufig nur ein geringes Datenvolumen auf ihren Smartphones zur Verfügung haben, kostenfrei surfen. Sie schonen so auch das limitierte Datenvolumen.

"Die Nutzung des BayernWLAN ist für alle Fahrgäste kostenfrei, anonym und unbegrenzt", sagt Exner. Auf dem Smartphone müsse natürlich die WLAN-Erkennung eingeschaltet sein. Erscheint dann das Symbol des "BayernWLAN" auf dem Handy müsse nur noch auf "verbinden" gedrückt und die Verbindung steht.

Oberbürgermeister Florian Janik freute sich auch, dass der erste ESTW-Bus mit kostenfreiem WLAN ausgerüstet ist, allerdings konnte er die Verbindung mit seinem Diensthandy nicht ausprobieren, weil es der Datenschutz so will. Das Diensthandy könnte sonst angreifbar sein, erzählt Janik.

Zur Verbindung mit dem WLAN ist kein Passwort und es sind keine Anmeldedaten notwendig. Eine Einschränkung beim "unbegrenzten" Surfen gibt es allerdings: Ein spezieller Filter verhindert das Öffnen von Seiten mit jugendgefährdenden Inhalten.

Laut Matthias Exner fördert der Freistaat insgesamt 20 Busse mit kostenlosem WLAN, für die anderen rund 20 Busse müssten die ESTW eine "geringe Summe" bezahlen, 50 Euro pro Bus. Auf das WLAN weist ein spezieller Aufkleber in den Bussen hin.

Der Freistaat will bis 2020 insgesamt rund 20 000 Hotspots in Bayern erreichen, der technische Partner vodafone spricht sogar von 40 000 Hotspots.

emr