Abenteuer führt von Erlangen nach Peking

Wirtschaftsstudent Bastian Wagner verbringt ein Auslandssemester in China - vor 49 Minuten

ERLANGEN/PEGNITZ - Viele Erlanger fahren im August in Urlaub. Nur dauert der „Urlaub“ von heimischen Gefilden für den 22-jährigen Erlanger Wirtschaftsstudenten Bastian Wagner ein halbes Jahr. Er hat sich dafür das Sehnsuchtsziel vieler Globetrotter herausgesucht: das Reich der Mitte, China. Der schlaksige junge Mann verbringt ein Auslandssemester an der UIBE, das ist die University of International Business and Economics.

Bastian Wagner verbringt ein Semester in China. © Frank Heidler



Die letzte Abschlussklausur hat der eigentlich aus Pegnitz stammende Bastian geschrieben, auch das Ausräumen seiner Studentenbude in Erlangen ist erledigt. Mit seinem jungenhaften Charme und einer gehörigen Portion Unbekümmertheit lässt sich Bastian Wagner aber nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Ausgestattet mit dieser Unbekümmertheit hat er sich jetzt auch auf den Weg gemacht – nach China.

Zurückgreifen kann er dabei auf „ein paar Brocken“ Chinesisch, die er bei einem Kurs an der Uni gelernt hat. Bastian Wagner: „Ich kann auf Chinesisch sagen: Ich bin Deutscher, und fragen, woher der andere kommt.“ Und er kennt die chinesischen Zahlen. Nicht ganz unwichtig für einen Wirtschaftsstudenten. Die eigentlichen Uni-Veranstaltungen finden aber in englischer Sprache statt.

Zusätzlich zu seinem Schulenglisch erhielt der duale Student auch Englisch-Unterricht in seinem Forchheimer Ausbildungsbetrieb bei der Infiana Germany, einer Folienfabrik, nur wenige Gehminuten vom Königsbad entfernt. Für Einheimische heißt das Unternehmen mit rund 650 Beschäftigten schlicht „die Folie“.

Von seiner Forchheimer Firma erhielt Wagner für den langen Auslandsaufenthalt Sonderurlaub. Die dortige Ausbildungsbildungsleiterin fragte ihn schon mal wohlmeinend: „Hast du dir das wirklich gut überlegt?“ Auch Wagners Mutter Claudia ist ein wenig bang, obwohl sie ihm ausdrücklich zum Auslandssemester geraten hat.

Vater Gerhard hat als Spirituosenhändler für die Anschluss-Rundreise nach dem Studiensemester seines flügge werdenden Sohnes schon mal ein Whiskey-Tasting in Taiwan organisiert. Auch Tibet und Macao liegen dann auf der Urlaubsroute des mobilen Pegnitzers.

Das Reisen liegt Bastian Wagner schon lange im Blut. Als Mitglied der christlichen Pfadfinder in Pegnitz (VCP) hatte er schon vor Jahren am Weltpfadfindertreffen „Jamboree“ in Schweden teilgenommen. Bei seiner China-Reise begleitet den früheren Pegnitzer Kinderfaschingsprinzen der Glückaufgarde ein Kommilitone. Nur das Turnteam des Nürnberger TSV 1848 muss jetzt eine Zeit lang auf die Unterstützung des ehemaligen MTV-Aktiven verzichten.

Aus Kostengründen startete Wagners Chinaflug in Prag und ging nach einer Zwischenlandung in Aserbaidschan nach Peking. Dort wollten Wagner und sein Begleiter dem nächstbesten Taxifahrer ein Handy mit chinesischen Schriftzeichen unter die Nase halten. Die Uni-Adresse ist ihnen bereits per Chat von chinesischen Austauschpartnern übermittelt worden.

Betreut werden sie während des China-Semesters von einer „Sprach-Tandempartnerin“. Einer Chinesin, die seit vier Jahren Deutsch lernt und ihrerseits selbst einen Deutschlandaufenthalt vorbereitet. Auf ihren Rat hin hat sich Bastian noch rechtzeitig einen Mundschutz wegen der Smogbelastung in Chinas Hauptstadt gekauft.

In den vielen Mails unterschrieb diese nur mit „Alina“. Ihren wirklichen Namen Wang Xinshuang können Deutsche beinahe unmöglich korrekt aussprechen.

An China reizt Bastian Wagner die „komplett andere Kultur, das ist wie eine andere Welt“. Über die politischen Verhältnisse in China macht er sich aber keine Illusionen:

„Drüben musst du aufpassen, was du sagst.“ Fast an jeder Straßenecke ständen Polizisten, weiß er aus Erfahrungen anderer Studenten.

Glücklicher Umstand für den Pegnitzer: „Mir werden die kompletten Studiengebühren in Peking erlassen.“ Diese würden sonst 1500 bis 2000 Euro pro Semester betragen. Einen Treffer landete er auch beim Auswahlverfahren für ein Studentenwohnheim auf dem Campus. Er muss jetzt nicht extra auf nervenaufreibende Wohnungssuche in der Millionenstadt Peking gehen.

