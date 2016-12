Abfeiern nach der Bescherung in Erlangen

ERLANGEN - Der Weihnachtsabend steht vor der Tür. Doch wo treibt es die Erlanger nach der Bescherung hin? Wo können sie sich auf einen letzten Absacker treffen oder in den ersten Feiertag hineintanzen? Wir geben Antworten.

Mr. Fingers and the Shifters spielen heute Abend im E-Werk. Foto: privat



Das Paisley ist am 24. Dezember von 22 Uhr bis morgens um 5 Uhr geöffnet. Hier finden sich Feierwütige und Heimkehrer, deren Heiliger Abend nach der Bescherung noch lange kein Ende findet. „Da herrscht bei uns immer eine besondere Stimmung“, erzählt Daniel Novak. „Zur Merry-Christmas-Party haben wir jüngeres und älteres Publikum auf einem Haufen. Paisley an Weihnachten — das ist eine Erlanger Tradition.“ Die Gäste werden sich hier zwischen Zimt-Caipi, Plätzchen, Zuckerstangen und Weihnachtsdekoration wiederfinden.

Das John Doe beschert uns am Weihnachtsabend ein „Coming Home for Christmas“. Weihnachtlich dekoriert, mit Glühwein-Schnaps und Zuckerstangen begrüßt die Diskothek ihre Gäste zur Party. Am Silvesterabend öffnet das John Doe erneut seine Tore, und beschert seinen Gästen zwei Areas, ein Feuerwerk und Sektempfang.

Die Bombe hat die Tore an Heiligabend ebenfalls geöffnet, und auch am ersten Weihnachtsfeiertag können sich die Clubgänger über offene Türen freuen. Alles umsonst und mit „Weihnachtsspecials“ inklusive.

Das Transfer bietet ebenfalls weihnachtliches Ambiente. Mit ihrer „X-mas Party“ laden sie die Erlanger nach der Bescherung noch auf einen Drink in Bar und Club ein. Auch an Silvester begrüßt das Transfer seine Gäste — natürlich alles in altbekannter, gemütlicher Stimmung.

Wer noch auf einen Absacker aus ist, kann am 24. Dezember auch den Gummi Wörner ansteuern. Die Bar lädt zu selbstgemachtem Glühwein, gebraut aus einer lokalen Kräutermischung direkt aus der Erlanger „Kräuterhexe“. „Das ist unsere gemütliche, kleine Familien-Feier nach der Bescherung“, charakterisiert der Betreiber Alexander Jordan das nächtliche Angebot.

Das E-Werk bietet ein Weihnachtskonzert zum Heiligen Abend. „Mr. Fingers and the Shifters“ sind um 23.45 Uhr live auf der Kellerbühne anzutreffen, und bringen Sounds aus den 40ern bis 70ern. Stile aus der Rock’n’Roll- und Swing-Ära klingen hier für alle Gäste kostenfrei durch das E-Werk.

