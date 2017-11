Abkürzung am Erlanger "Dechsi" wird doch nicht offiziell

ERLANGEN - Anfang des Jahres hatte sich der Dechsendorfer Ortsbeirat noch für die Öffnung des Spazierwegs über den Damm am westlichen Ende des Dechsendorfer Weihers ausgesprochen, weil er eine willkommene Abkürzung der Runde um den See ist. Nun aber hat das Gremium seine Meinung geändert.

Der Damm am westlichen Ende des Dechsendorfer Weihers darf zwar nicht begangen werden, er wird aber trotzdem gerne genutzt. Ihn offiziell zu öffnen hat der Ortsbeirat nun aber abgelehnt. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Der Damm am westlichen Ende des Dechsendorfer Weihers wird insbesondere von älteren Menschen gern als Abkürzung des Spazierwegs um den Weiher herum genutzt, weil sie so rund 1000 Meter sparen können. Allerdings darf er eigentlich nicht begangen werden, um die Wasservögel in dem Naturschutzgebiet vor allem während der Brutzeit nicht zu stören.

Im Ortsbeirat war man jedoch der Meinung, es gebe schon genug Naturschutzgebiete in Dechsendorf. Darum hatte man sich stets gegen die Planung ausgesprochen, die vorsahen, den Zwischendamm im Bereich des Zulaufs in den Dechsi komplett zu sperren. Es wurde im Ortsbeirat sogar schon vorgeschlagen, dort eine flache Brücke zu bauen, um das Begehen des unebenen Untergrunds zu erleichtern.

Notwendige Erhöhung

Die Verwaltung hatte hingegen vor, die von ihr geplante Erhöhung des Damms im Bereich des Überlaufs mit fest verankerten, großen und unregelmäßig verlegten Steinen zu realisieren, so dass eine Überquerung dann gar nicht mehr möglich wäre. Diese Erhöhung ist notwendig, damit dauerhaft kein Wasser mehr aus Röttenbach in den Weiher fließen kann, sondern nur noch in den neuen Umlaufgraben.

Inzwischen ist der Damm zwar erhöht worden, jedoch wurde lediglich ein kleiner Wall aus Felssteinen errichtet, neben dem man den einstigen Überlauf immer noch ganz gut überqueren kann, obwohl das nach wie vor verboten ist. Allerdings wird die Abkürzung, wie der Ortsbeiratsvorsitzende Norbert Essler festgestellt hat, weiterhin "massiv genutzt". Essler spricht sich darum nach wie vor für die offizielle Öffnung des Weges aus. Dann allerdings müsste er verkehrssicher gemacht und befestigt werden. Das wiederum würde einen größeren Eingriff in die Natur bedeuten, was auch niemand will.

Darum hat die Betreuungsstadträtin Ursula Lanig während der jüngsten Ortsbeiratssitzung vorgeschlagen, das Ganze "pragmatisch zu sehen" und alles einfach so zu lassen, wie es ist. Nach eingehender Diskussion haben sich die Ortsbeiräte diesem Vorschlag angeschlossen und es mehrheitlich abgelehnt, den Weg offiziell zu öffnen. Weil dies als endgültiges Votum angesehen wird, dürfte die jahrelange Diskussion um den Damm damit beendet sein.

