Abrechnungs-Affäre: Datenmaterial erhöht Druck auf ASB

ERLANGEN - In der Affäre um Abrechnungen im Rettungsdienst hat der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Bayern mit Sitz in Erlangen erstmals eine Erklärung für die im Raum stehenden Vorwürfe geliefert. Umfangreiches Datenmaterial belegt die Manipulationen.

Verschiedene zentrale Kosten, als Beispiel werden lediglich Kfz-Versicherungen genannt, hätten im Nachhinein auf die lokalen ASB-Verbände verteilt werden müssen, hat ASB-Landesgeschäftsführer Jarno Lang auf eine Anfrage der Nürnberger Nachrichten mitgeteilt. So sei zu erklären, dass Abrechnungen der Erlanger Zentrale von denen der Verbände vor Ort abweichen könnten. Von Posten, denen keine tatsächlichen Ausgaben gegenüberstünden, wisse man nichts. Lang ist erst seit Beginn des Monats im Amt.

Aus einem umfangreichen Datenmaterial, das den NN vorliegt, geht das Gegenteil hervor. Demnach sind die Abrechnungen, welche die ASB-Verbände vor Ort alljährlich an die Zentrale schickten, über Jahre hinweg um stattliche Beträge erhöht worden, mal für "sonstige Personalkosten", mal für Fortbildungen, Schutzkleidung oder Treibstoffe.

In den vergangenen Jahren soll der ASB so über fünf Millionen Euro Zusatzeinnahmen kassiert haben, denen keine entsprechenden Ausgaben gegenüberstanden. Der Posten Versicherungen blieb in den Tabellen dagegen in der Regel gleich. Kenner der beim ASB üblichen Abrechnungspraxis geben an, dass Langs Aussage diese hohe Summe keinesfalls erklären könne.

