Abriss geht weiter: A3 bei Erlangen wird gesperrt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kann die Autobahn nicht benutzt werden - vor 10 Stunden

ERLANGEN - Auf der A3 bei Erlangen gehen die Abbrucharbeiten für die Brücken jetzt weiter. Deshalb kommt es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer Vollsperrung der Fahrbahnen zwischen dem Autobahnkreuz Fürth/Erlangen und der Anschlussstelle Erlangen-Tennenlohe.

Abrissarbeiten auf der A3. © Klaus-Dieter Schreiter



Abrissarbeiten auf der A3. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Von zirka 22 Uhr am morgigen Samstag bis 8 Uhr am darauf folgenden Sonntag, 25. Februar, kann in diesem Bereich die Autobahn in beiden Richtungen nicht benutzt werden. Für den Verkehr sind jeweils Bedarfsumleitungen vorgesehen.

Seit 2016 laufen die Vorarbeiten für den sechsstreifigen Ausbau der A3. Heuer beginnt mit dem Neubau von drei Brücken die erste Hauptbauphase. Die Sperrung wird erforderlich, um die Geh- und Radwegbrücke zwischen dem Autobahnkreuz und der Weinstraße über die A3 abzubrechen. Damit die Sperrung so kurz wie möglich ist, kommen insgesamt zehn große Hydraulikbagger zum Einsatz.

Provisorium angelegt

Für die Autobahndirektion war es wichtig, dass Fußgänger und Radfahrer weiterhin die Autobahn queren können, weshalb im letzten Jahr vorab — nur wenige Meter versetzt — eine provisorische Brücke parallel zum bestehenden Bau errichtet wurde.

Der Verkehr auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt wird an der Anschlussstelle Erlangen-Tennenlohe ausgeleitet. Die Umleitung erfolgt über die B4 und die A73. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, der Umleitungsbeschilderung U76 zu folgen.

Bilderstrecke zum Thema Bildgewaltiger Brückenabriss: Nächtliche Bagger-Arbeiten auf A3 Mit einer spektakulären, nächtlichen Baggeraktion ist die Brücke über die A3 zwischen Erlangen-Bruck und Eltersdorf in der Nacht von Samstag auf Sonntag abgerissen worden. Bis zum Dezember wird dort eine neue, längere entstehen.



Fahrzeuge, die in die entgegengesetzte Richtung fahren, werden am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen mit der U23 auf die A73 Richtung Erlangen geleitet, an der Anschlussstelle Erlangen Bruck auf die B4 bis hin zur Anschlussstelle Erlangen-Tennenlohe und zurück auf die A3.