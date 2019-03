Abschied in Würde: Uniklinik Erlangen und Hospizverein

ERLANGEN - Seit Jahren läuft die Zusammenarbeit gut. Künftig soll sie noch ein Stück weit besser werden. Deshalb haben die Palliativmedizinische Abteilung des Uniklinikums und der Hospizverein Erlangen jetzt einen Kooperationsvertrag unterzeichnet.

Die schwerst- und sterbenskranken Patienten sollen ihre letzte Lebensphase medizinisch und hospizlich gut betreut, würdevoll und selbstbestimmt verbringen. © Foto: Tobias Hase/dpa



Diese Vereinbarung soll die Betreuung und Begleitung schwerst- und sterbenskranker Patienten deutlich verbessern. Zudem umfasst der neue Vertrag jetzt auch sämtliche Stationen des Uniklinikums. Schwerst- und sterbenskranke Patienten des Uniklinikums und deren Angehörige konnten bislang auf ihren Wunsch hin einen ehrenamtlichen Hospizbegleiter hinzuziehen. Diese Möglichkeit oder auch das Recht darauf gab es schon immer.

Doch die künftige Kooperation zwischen Hospiz Verein Erlangen und Uniklinikum bringt nun eine wichtige Neuerung: "Ein Uniklinikums-Mitarbeiter, etwa eine Pflegekraft, kann den Hospizverein jetzt aktiv ins Gespräch bringen und einem Patienten eine zusätzliche hospizliche Begleitung vorschlagen. Das war bislang so nicht möglich", erläutert Inge Schwemmle, Erste Vorsitzende des Hospiz Vereins Erlangen.

Am 1. April 2010 ging die Palliativmedizinische Abteilung an den Start. Seither wird alles getan, um die Patienten auf "hohem medizinischen und pflegerischen Niveau" zu betreuen — auf der Station und durch den Palliativmedizinischen Dienst gleichermaßen. "Nun erweitern und intensivieren wir das bestehende Angebot zum Wohl unserer Patienten", so Prof. Christoph Ostgathe, Leiter der Palliativmedizinischen Abteilung. Denn: "Die Begleiter des Vereins ergänzen die Arbeit unseres Palliativmedizinischen Dienstes am Uniklinikum. Das heißt: Sie unterstützen diejenigen Ärzte, Pflegekräfte und Sozialpädagogen, die in den verschiedenen Kliniken des Uniklinikums für Schwerstkranke im Einsatz sind."

"Wir brauchen diese Mischung"

Es sind 60 bis 80 Frauen und Männer aus dem Erlanger Hospiz Verein, die diese durchaus nicht einfache Arbeit leisten. Und zwar ehrenamtlich. Sie sind zwischen 25 und 80 Jahre alt und natürlich entsprechend geschult. "Wir brauchen diese Mischung", sagt Ursula Diezel. Und diese Begleiter besuchen schwerstkranke oder sterbende Patienten des Uniklinikums am Krankenbett – sowohl in der Sterbephase als auch bei der begleiteten Entlassung des Patienten auf die Palliativstation, nach Hause oder in eine Hospizeinrichtung.

Neue Kooperation Uniklinikum und Hospiz Verein: (v. l.) Albrecht Bender (Kaufmännischer Direktor/Uniklinikum), Ursula Diezel (Hospiz Verein), Inge Schwemmle (1. Vorsitzende/Hospiz Verein) und Prof. Christoph Ostgathe (Leiter/Palliativmedizinische Abteilung) nach Vertragsunterzeichnung. © Foto: Franziska Männel



"Wir wollen künftig möglichst gewährleisten, dass der Patient zu Hause denselben Begleiter hat wie schon zuvor im Krankenhaus. Die Koordinatorinnen des Hospizvereins informieren Patienten und ihre Angehörigen über die ehrenamtliche Begleitung, die ambulant möglich ist, und leiten alles in die Wege. So ist die Unterstützung schon organisiert, wenn der Patient zu Hause ankommt", so die Vereinsvorsitzende.

"Die Palliativstation ist ein Ort zum Leben"

"Die Palliativstation ist ein Ort zum Leben, an dem das Sterben zugelassen wird, wenn die Zeit dafür gekommen ist", heißt es im Leitbild der Einrichtung. Das umschreibt in etwa das, was Prof. Ostgathe auch besonders hervorhebt – dass eben das Ganze eine "lebendige Einrichtung" ist in der "normales Leben" stattfindet und die Patienten sich selbstverständlich mit ihren Familien austauschen. Ein Ort, an dem Menschen auf ihrem letzten Lebensstück würdevoll begleitet werden im Sinne von: "Nicht dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben geben". Und beileibe kein Ort, der zum Abschied dunkel, traurig und trist erscheint.

"Es ist unser gemeinsames Ziel"

Der Vertrag ist nun in trockenen Tüchern. "Die erweiterte Zusammenarbeit bedeutet, dass wir uns zum Wohl schwerstkranker Patienten noch besser vernetzen", sagt Albrecht Bender, Kaufmännischer Direktor des Uniklinikums. Er hat den Kooperationsvertrag gemeinsam mit Inge Schwemmle unterzeichnet. "Die Patienten sollen ihre letzte Lebensphase fachlich gut betreut und selbstbestimmt verbringen – möglichst so, wie sie sich persönlich das ‚Wie‘ und ‚Wo‘ wünschen. Es ist unser gemeinsames Ziel, sie dabei bestmöglich zu begleiten."

RAINER WICH