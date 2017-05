Access Erlangen unter den "Top 3" in Europa

ERLANGEN - Bei einem europaweiten Wettbewerb mit Teilnehmern aus dem ganzen Kontinent ist der gemeinnützige Integrationsdienst Access GmbH aus Erlangen unter den drei nominierten Bewerbern für den Preis "Beschäftigung für alle" gelandet.

Europaweit erfolgreich: Access aus Erlangen mit den beiden Geschäftsführern Karl-Heinz Miederer und Andrea Seeger. © Foto: Greiner



Der Sieger wird bei der ersten Weltkonferenz zum Thema "Unterstützte Beschäftigung" vom 14. bis 16. Juni 2017 in Belfast gekürt. Veranstalter sind zwei weitverzweigte Organisationen: die "Europäische Union der unterstützten Beschäftigung (EUSE)" und der "Europäische Dachverband der Dienstleistungsanbieter für Menschen mit Behinderung (EASPD)". In den Kategorien Service-Provider – hier hat sich Access beteiligt – und Businesses wurden jeweils die besten drei Programme ausgewählt. Fachdienste und Unternehmen aus allen europäischen Mitgliedsländern hatten sich um die Preise bewerben können.

Andrea Seeger und Karl-Heinz Miederer, beide Geschäftsführer von Access, sind gemeinsam mit ihrem Team stolz auf die Auszeichnung unter den "Top 3" in Europa und hoffen auf vielfältiges Daumendrücken für die Kür am 15. Juni. Access verfügt aktuell über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 370 Kunden betreuen. Seit der Gründung am 1. Januar 1998 hat Access 550 Behinderte in den Arbeitsmarkt vermitteln können.

