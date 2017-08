Achtung Betrug: Die 110 ist eine Einbahnstraße

ERLANGEN - Nicht nur uns, sondern auch Trickbetrügern scheint die Region hier sehr zu gefallen. Diese treiben nämlich seit Anfang des Jahres vermehrt ihr Unwesen in Mittelfranken. Nun will die Polizei die Tricks der organisierten Banden publik machen und somit die Zahl der Opfer minimieren.

Betrüger geben sich am Telefon als Beamte aus und bringen so vor allem Senioren dazu, ihnen ihr Erspartes auszuhändigen. © Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Die ansteigende Zahl der Trickbetrügereien in der Region nahm die mittelfränkische Polizei jetzt zum Anlass die Bürger über die Betrugsmaschen der organisierten Banden aufzuklären. In den kommenden Wochen ist der "Präventionsbus" der Polizei in ganz Mittelfranken unterwegs, um Bürger vor den betrügerischen Machenschaften der Banden zu warnen. Dieser Tage hat er Station in Erlangen gemacht.

Einfache Methode

Mittlerweile hat sich die sogenannte "110 Masche" bei den Betrügern zu einem richtigen Klassiker entwickelt. Diese ist nicht nur sehr simpel, sondern auch perfide zugleich. Bei einem eingehenden Anruf beim künftigen Opfer erscheint auf dem Telefondisplay die Notrufnummer 110 mit der jeweiligen Ortsvorwahl vorangestellt.

Die Betrüger geben vor, Polizeibeamte zu sein und wollen den Geschädigten glaubhaft machen, dass man in Kürze Opfer eines Einbruchs werden würde.

Am Telefon wird dieser anschließend über seine Vermögensverhältnisse ausgefragt und gegebenenfalls aufgefordert, Wertsachen zur sicheren Verwahrung der Polizei zu übergeben.

In vielen Fällen kommt schließlich eine angeblich von der Polizei autorisierte Person vor die Tür des Opfers und nimmt die Wertgegenstände entgegen.

Gezielt werden dabei ältere Menschen in die Falle gelockt und ausgeraubt, ohne dies im ersten Moment überhaupt zu bemerken. Diese betrügerischen Anrufe haben in Mittelfranken im ersten Halbjahr 2017 im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2016 um knapp 300 Prozent zugenommen. "Die 110 ist eine Einbahnstraße", erklärt Wilfried Kunze von der Polizeiberatung Zeughaus der Kriminalpolizei Nürnberg. Es ist nämlich nur möglich diese von sich aus zu wählen, einen Anruf damit zu tätigen ist hingegen nicht möglich.

Deshalb bittet die Polizei bei Erhalt eines solchen Anrufs umgehend aufzulegen und im Anschluss sofort die 110 zu verständigen.

