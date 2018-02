Adelsdorf: SeeSide zieht internationales Publikum an

Knapp die Hälfte der Häuser im Reuthsee ist bereits bewohnt - vor 1 Stunde

ADELSDORF - Aus Brasilien, China oder Portugal nach Adelsdorf: SeeSide macht’s möglich. Rund um die Fläche, wo früher das Aldi-Zentrallager stand, entsteht seit 2015 das Wohngebiet Reuthsee, vom Investor werbewirksam SeeSide getauft. Ein Streifzug durch das größte Bauprojekt in der Geschichte Adelsdorfs.

1500 bis 2000 Menschen werden im Adelsdorfer Wohngebiet Reuthsee leben, wenn das Projekt in einigen Jahren abgeschlossen ist. © Fotos: Berny Meyer



1500 bis 2000 Menschen werden im Adelsdorfer Wohngebiet Reuthsee leben, wenn das Projekt in einigen Jahren abgeschlossen ist. Foto: Fotos: Berny Meyer



Während in Teilen von SeeSide schon lange Familien wohnen, bestimmen andernorts noch Betonmischer, Bagger und Kräne das Bild: Im Sommer 2015 war mit der Erschließung des riesigen Baugebiets begonnen worden, derzeit läuft die heiße Phase des zweiten von drei Bauabschnitten. Knapp die Hälfte der Häuser im Reuthsee ist bereits bewohnt: 700 bis 800 Menschen dürften bereits in SeeSide wohnen, schätzt der Geschäftsleiter des Rathauses, Wolfgang Mößlein.

Und woher kommen nun die Neu-Adelsdorfer? "Wir haben ein internationales Baugebiet", hat Wolfgang Mößlein beobachtet, über dessen Schreibtisch im Rathaus die Urkunden der Neubürger gehen. Ein großer Teil der Menschen ziehe aus den großen Städten nach Adelsdorf, viele kommen aus dem Großraum Erlangen/Nürnberg/Fürth. "Aber es kommen eben auch einige aus dem Ausland, Chinesen sind hierhergezogen, Portugiesen, Brasilianer."

Nachgefragt und gebaut werden im Reuthsee überwiegend Reihenhäuser.



Nachgefragt und gebaut werden im Reuthsee überwiegend Reihenhäuser.



Mößlein führt dies auf die Nähe der großen Arbeitgeber zurück, beispielsweise auf Siemens Healthineers in Forchheim, wohin die Neubürger unter anderem pendeln. "In elf Minuten ist man von SeeSide aus am Kreisel am Brothaus bei Hausen, das ist ideal." "Tätig" geworden sind im Reuthsee aber auch Adelsdorfer — ob diese dort eine Kapitalanlage planen oder selbst einziehen wollen, weiß der Geschäftsleiter freilich nicht.

Nicht alle sehen es allerdings positiv, dass die Adelsdorfer Bevölkerung durch das neue Baugebiet in relativ kurzer Zeit um ein Viertel wächst. SPD-Gemeinderat Jörg Bubel etwa argumentiert, dass der starke Zuzug die Gemeinde an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit bringe. Die Infrastruktur sei nicht auf allen Gebieten für so viele Menschen ausgelegt. Und er ist nicht der einzige Kritiker: Andere beklagen, dass das Baugebiet zu groß und zu dicht bebaut sei, auch die Zunahme des Verkehrs durch die Neubürger gefällt nicht allen.

2020, davon geht man im Rathaus aus, könnte das Bauprojekt SeeSide abgeschlossen sein. In gut 500 Häusern, die in sechs Typen mit Namen wie "Fun", "Trendy" oder "Smile" verkauft werden,

werden dann 1500 bis 2000 Menschen leben. Nachgefragt und gebaut werden im Reuthsee, was viele Beobachter überrascht, übrigens überwiegend Reihenhäuser.

Katrin Bayer Nordbayerische Nachrichten Herzogenaurach/Höchstadt E-Mail