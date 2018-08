Airbnb: Nehmen Touristen Erlangern den Wohnraum weg?

ERLANGEN - Von knappem Wohnraum ist in Erlangen derzeit oft die Rede. Dass Privatunterkünfte über Internetportale wie Airbnb an Touristen vermietet werden, wird bei der Stadt dennoch nicht als großes Problem gesehen.

Auf Reisen wie im eigenen Zuhause wohnen? Das geht auch in Erlangen, über das Internetportal Airbnb werden in der Hugenottenstadt nach eigener Auskunft gelegentlich zirka 170 Unterkünfte vermietet. © Jens Kalaene/dpa



"Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen": So wollen sich viele Reisende fühlen, wenn sie an fremden Orten unterwegs sind. Auf der Internet-Plattform Airbnb versprechen viele Anbieter von Wohnraum genau dies. Nicht nur in Städten wie London oder Berlin, die bei Touristen besonders beliebt sind. Auch in Erlangen ist es möglich, statt ins Hotel in eine private Unterkunft zu gehen. "Tolles urbanes Wohnen im historischen Zentrum", "Altbauwohnung in zentraler Lage", "sonniges Zimmer im Herzen Erlangens" – so und ähnlich liest sich das, was über Airbnb an Wohnmöglichkeiten in der Hugenottenstadt angeboten wird. Und vielfach ist in den Bewertungen auf dem Portal das Lob der Gäste zu lesen. "Alles super für einen kurzen, unkomplizierten Aufenthalt". Oder: "Wir haben uns in dem Apartment sehr wohl gefühlt".

Grundidee in Misskredit gebracht

Doch so rundum positiv wird das Angebot auf Buchungsportalen im Internet längst nicht mehr von allen Seiten gesehen. Die Grundidee von Airbnb, dass Privatpersonen in ihrem Zuhause Übernachtungsmöglichkeit für Reisende anbieten, wurde jedenfalls von Anbietern in Misskredit gebracht, die ganze Wohnungen durchaus scheinbar auch professionell vermieten. So wird angesichts der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt in den Städten vielerorts befürchtet, dass auf diese Weise Wohnraum für Einheimische verloren geht. Städte wie London, aber auch München oder Berlin haben aus diesem Grund eine Zweckentfremdungssatzung aufgestellt.

Wird Airbnb zum Problem für Nürnberger Wohnungsmarkt?

Auch in Erlangen hat die Verwaltung die Gründe für und gegen die Einführung einer solchen Satzung abgewogen — erstmals im Jahr 2014, als die Fraktion der Grünen Liste einen entsprechenden Antrag stellte. Zuletzt hat die Verwaltung den Stadträten im April diesen Jahres im Sozial- und Gesundheitsausschuss einen Bericht vorgelegt. Die Quintessenz: Eine Zweckentfremdungssatzung lohnt sich in Erlangen nicht.

Ziel einer solchen Satzung sei es, so heißt es in dem Bericht unter anderem, privaten Wohnungseigentümern zu untersagen, bestehenden Wohnraum anderen Nutzungen zuzuführen. Allerdings sei sowohl aus Sicht des Bauaufsichtsamtes als auch von Seiten der Wirtschaftsförderung davon auszugehen, dass ein "Wohnraumzweckentfremdungsverbot" keinen positiven Effekt auf die Wohnraumsituation in Erlangen hätte.

Enormer Verwaltungsaufwand

Zudem müsse man mit enormem zusätzlichen Verwaltungsaufwand rechnen — und entsprechenden Kosten. So werden in München 29 Mitarbeiter beschäftigt, die die Aufgabe haben, die Zweckentfremdungssatzung praktisch umzusetzen. Umgerechnet auf ihre Einwohnerzahl müsste die Stadt Erlangen eigens drei Stellen schaffen.

Genaue Zahlen beispielsweise im Hinblick auf Vermietungen über Buchungsportale bleibt die Verwaltung an dieser Stelle allerdings schuldig. Auf Anfrage der Erlanger Nachrichten teilt Airbnb mit, dass in Erlangen zirka 170 Unterkünfte gelegentlich über die Plattform vermietet werden. Zum Vergleich: In Nürnberg sind es laut Airbnb 1600, in der Nachbarstadt Fürth 150 Unterkünfte. Und in Bamberg werden 220 Unterkünfte über Airbnb vermietet.

Dabei, so wird genauer aufgeführt, kann "eine Unterkunft entweder ein einzelnes Zimmer in einer Wohnung, eine ganze Wohnung oder auch ein Haus sein". Und weiter heißt es: "Ein Gastgeber kann beispielsweise auch gleichzeitig ein Zimmer in seiner Wohnung und die ganze Wohnung einstellen, die er aber nur vermietet, wenn er verreist ist. Dies zählt dann als zwei Unterkünfte pro Gastgeber."

Der überwiegende Teil der Gastgeber auf Airbnb in Erlangen seien "Home Sharer", das heißt "Privatpersonen, die gelegentlich einzelne Zimmer oder ihre gesamte Unterkunft anbieten, während sie selbst beruflich oder privat auf Reise sind". Aber auch viele traditionelle gewerbliche Anbieter wie Bed & Breakfasts sowie Pensionen würden Airbnb als Vertriebskanal nutzen. Zirka 90 Prozent aller Unterkünfte in Erlangen werden insgesamt weniger als 180 Tage im Jahr vermietet. Die Anzahl der Gästeankünfte in Unterkünften in Erlangen, die gelegentlich über Airbnb im Jahr 2017 vermietet wurden, wird von dem Portal auf 4000 beziffert. Der Vollständigkeit halber teilt Airbnb den EN auch mit, wie viele Erlangerinnen und Erlanger im vergangenen Jahr über das Portal verreist sind. Eine ungleich höhere Zahl, 20.000 waren es.

Zu ihnen gehört Ben Förtsch, Inhaber des Creativhotels Luise. Der sieht sich im Übrigen auf der Webseite seines Hotels selbst weniger als "Hoteldirektor" denn als "Gastgeber" — so wie das bei Airbnb üblich ist — und sagt Sätze wie "ich will kein typisches Hotel sein". Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt er zudem ganz freimütig: "Einer der Mehrwerte von Airbnb ist, dass man tolle Erfahrungen macht".

Für Touristen nicht optimal aufgestellt

Er lässt aber keinen Zweifel daran, dass es ihm ein Anliegen ist, mit seinem Creativhotel Luise genau dies ebenfalls zu erreichen. "Wir entwickeln unsere eigene Erlanger Stadtkarte und wollen eigene Führungen anbieten", erzählt er. In seinen Augen ist Erlangen für Touristen nicht optimal aufgestellt, zumindest für sich und seinen Betrieb will er dies ändern.

"Gastgeber" will er also sein? "Klar", sagt er, "wir wollen unseren Gästen ja auch ein zweites Zuhause bieten." Nur ein bisschen jünger als der durchschnittliche Airbnb-Gastgeber in Erlangen ist er. Denn der ist 38 Jahre alt, Ben Förtsch dagegen 29. Und Ideen hat er noch viele.

Eva Kettler