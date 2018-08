Aktion gegen Wassernot: Erlanger Fischer tragen Damm ab

Aktion am Staudiglsee: Bei niedrigem Wasserstand in der Regnitz soll noch Verbindung zum See bestehen - vor 32 Minuten

ERLANGEN - Die Hitze und Trockenheit machen sich nicht nur auf Feldern und Wiesen bemerkbar, auch der Wasserstand der Regnitz wird demnächst vermutlich darunter leiden. Die Erlanger Fischer haben deswegen in einer größeren Aktion einen Damm zwischen dem Fluss und dem sogenannten Staudiglsee abgetragen.

Weil dem sogenannten Staudiglsee am Freibad West Wassermangel droht, haben die Fischer vom Bezirksfischereiverein Erlangen gemeinsam mit der Regnitz-Stromverwertung den Damm zur Regnitz hin abgetragen. © Klaus-Dieter Schreiter



Der Staudiglsee ist eigentlich eine kleine Bucht der Regnitz, der aus Büchenbach kommende Bimbach mündet dort in den Fluss. Anfang der neunziger Jahre wurde zwischen dieser Bucht und der Regnitz ein Damm gebaut um zu verhindern, dass bei einer Absenkung der Regnitz durch die Wehre an Thalermühle und Wöhrmühle diese Bucht trocken fällt. Der kleine See ist so zu einem Biotop geworden, in dem viele Fische, vor allem aber auch verschiedene Muscheln leben.

Zwar ist der Damm nicht sichtbar, weil er unter der Wasseroberfläche liegt, jedoch war das Wasser über ihm meist nur knöcheltief, so dass die Fische im Staudiglsee gefangen waren. Trotz der Trockenheit sei es ihnen aber noch recht gut gegangen, hat Niko Schadt vom Bezirksfischereiverein Erlangen festgestellt. Jedoch haben er und die Regnitz-Stromverwertung, die die Wasserkraftwerke an der Regnitz betreibt, Sorge, dass der Wasserstand der Regnitz bald abgesenkt wird. Denn sie haben erfahren, dass es geplant ist, die Wasserüberleitung vom Brombachsee in die Rednitz (Pegnitz und Rednitz fließen bekanntlich in Fürth zusammen und bilden die Regnitz) wegen der Trockenheit einzustellen. Derzeit werden noch neun Kubikmeter pro Sekunde vom Großen Brombachsee in die Rednitz übergeleitet. Wenn dieses Wasser fehlt, wird die Regnitz in Erlangen rund ein Drittel weniger Wasser führen. Da auch der Bimbach wie die meisten kleinen Bäche in der Region derzeit kein Wasser mehr führt, würde der Staudiglsee wegen des Dammes trocken fallen, zumal

das Gewässer wegen der starken Verschlammung recht flach geworden ist. Muscheln und Fische würden dann verenden.

Drei Stunden Arbeit

Durch das Abtragen des Dammes soll erreicht werden, dass selbst bei niedrigem Wasserstand in der Regnitz noch eine Verbindung zum See besteht. Niko Schadt und zwei Mitarbeiter der Regnitz-Stromverwertung haben darum in einer dreistündigen Aktion mit einer Traktor-Seilwinde und Ketten die obersten Schichten des Dammes abgekratzt. Dabei kam auch allerhand Schrott zum Vorschein. Laut Schadt beträgt der Wasserstand über dem vier Meter breiten Damm nun etwa einen Meter. Sollte der Wasserstand der Regnitz demnächst durch das Einstellen der Wasserüberleitung vom Brombachsee sinken, können die Tiere aus dem dann zu flachen Staudiglsee in die Regnitz flüchten. Allerdings befinden sich immer noch zahlreiche Sandsäcke auf der Sohle des Damms. Die sollen in einer späteren Aktion herausgeholt werden.

kds