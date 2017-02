Al Jarreau tritt im Juli in Dechsendorf auf

Der Musiker und seine Band gastieren bei "Jazz am See" - 30.01.2017 19:00 Uhr

ERLANGEN - Das „Jazz am See“-Programm 2017 ist jetzt komplett: Neben Curtis Stigers kommen mit Al Jarreau und seiner Band weitere legendäre Jazz-Musiker aus Amerika nach Dechsendorf. Die Konzertbesucher dürfen sich am Sonntag, 23. Juli, ab 19.45 Uhr außerdem auch auf Torsten Goods & Friends auf der idyllischen Open-Air-Bühne der Sommernachtskonzerte freuen.

Hat ein charmantes Lächeln und eine außergewöhnliche Kehle: Musiker Al Jarreau. © Harry Eelman



Hat ein charmantes Lächeln und eine außergewöhnliche Kehle: Musiker Al Jarreau. Foto: Harry Eelman



„Die Zusage von Al Jarreau ist absolut großartig und bestätigt uns darin, mit dem Konzept von ‚Jazz am See‘ den richtigen Weg eingeschlagen zu haben“, so der Geschäftsführer des veranstaltenden Klassikkultur Vereins, Jan-Peter Dinger. Für den Auftritt des siebenfachen GRAMMY®-Preisträgers Al Jarreau und seiner Band ist die gesamte zweite Konzerthälfte von „Jazz am See“ vorgesehen.

Der Jazz-Star mit dem charmanten Lächeln kann angesichts des außergewöhnlichen Arsenals stimmlicher Möglichkeiten als Instrumentalist der Stimme bezeichnet werden. Seine Fähigkeit, mit der Kehle Schlagzeuge und Saxofone, Trompeten und Flöten, Congas und Bässe vom tiefsten Bass zum höchsten Flageolett zu imitieren, ist wahrhaft einzigartig. Jazz, Pop, Rhythm & Blues oder Funk – Al Jarreau vereint alle Stilrichtungen in seiner Musik.

Seine eigentliche Karriere startete recht spät, das erste Album nahm Al Jarreau im Alter von 35 Jahren auf. Es war in Hamburg, wo sich dem heute 76-Jährigen vor 37 Jahren die Türen öffneten. Damals trat er in ‚Onkel Pö‘s Carnegie Hall‘ auf – zwei Wochen später kannte ihn das ganze Land. „Nach Europa zu kommen“, sagt Jarreau, „war eine der besten Ideen meines Lebens.“

2016 tourte der Altmeister des Scat-Gesangs mit einer neuen Vertonung des „Duke Ellington Songbook“ in Europa und sorgte für eine nahezu ausverkaufte Tournee mit restlos begeistertem Publikum.

Die Jazz-Fans dürfen sich außerdem mit Curtis Stigers auf einen weiteren internationalen Star bei „Jazz am See“ freuen. Mit der Pop-Ballade „I wonder why“ gelang Curtis Stigers 1991 ein internationaler Top-Ten-Hit. Und: Der in Erlangen geborene Jazz-Gitarrist Torsten Goods fungiert auch 2017 als Künstlerischer Leiter von „Jazz am See“.

Karten u. a. beim EN-Ticket-Point, Hauptstraße 38 oder unter www.klassik-am-see.com/karten

Infos unter

www.jazz-am-see.com

en