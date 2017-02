Alarm in Erlangen: Pfefferspray im Treppenhaus?

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz in der Schwabenstraße - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein stechender Geruch in einem Treppenhaus in der Schwabenstraße hat Freitagmittag die Feuerwehr alarmiert. Mehrere Einsatzteams waren vor Ort. Doch die Ursache fanden sie nicht.

Parallel zu dem Einsatz in der Hauptstraße musste die Erlanger Feuerwehr um 13 Uhr erneut ausrücken. In der Schwabenstraße stellte eine Frau im Treppenaufgang eines Achtparteien-Hauses einen merkwürdigen Geruch fest, sie musste husten und spürte einen stechenden Reiz im Hals. Die Freiwilligen Feuerwehren Stadt Erlangen, Alterlangen, Bruck und Eltersdorf rückten ebenso so an wie Rettungsdienst und Polizei.

Die Einsatzkräfte untersuchten mit Atemschutz das Treppenhaus. Wie Feuerwehr-Sprecher Friedhelm Weidinger bestätigte, bestand schnell der Verdacht auf Pfefferspray. Die Bewohner des Hauses informierte die Feuerwehr über die Fenster, das Treppenhaus durften sie nicht mehr betreten. Hätte erhöhte Gefahr bestanden, hätten die Einsatzkräfte die Anwohner über die Drehleiter evakuieren können. Doch das war nicht notwendig.

Mit Hilfe eines Spezialgeräts der Nürnberger Feuerwehr überprüften die Einsatzkräfte das Treppenhaus, den Keller und den Dachboden. Dabei fanden sie keine Ursache für die Reizwirkungen. "Wir können ausschließen, dass irgendwo etwas austritt", sagt Weidinger. Nach drei Stunden waren die Messungen ergebnislos abgeschlossen. Das Spray hatte sich bereits verflüchtigt. Da allerdings der Verdacht weiter besteht, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

