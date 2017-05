"Alle geilen Leute sind auf meiner Party in Erlangen!"

Schmutzki, Max Prosa, Sepalot und Co.: Das "Unter einem Dach"-Festival im E-Werk - vor 49 Minuten

ERLANGEN - Zeit für Musik-Entdeckungen: Am Samstag findet ab 19 Uhr mit Bands wie "Schmutzki", "Bergfilm", "Leoniden" und Künstlern wie Max Prosa, Christian Kjellvander und Sepalot das "Unter einem Dach"-Festival im E-Werk statt.

Max Prosa 2012 beim Bardentreffen in Nürnberg. © Michael Matejka



Max Prosa 2012 beim Bardentreffen in Nürnberg. Foto: Michael Matejka



Auf geht’s in die Festival-Saison. Doch bevor landauf, landab die Bühnen auf den grünen Wiesen aufgebaut werden, ist das E-Werk mit der langen "Unter einem Dach"-Nacht am Start. Im Garten und auf vier Bühnen im Haus präsentieren sich am 13. Mai 19 Bands und Solo-Künstler. Veranstalter Holger Watzka vom E-Werk-Programm-Team hat einen "bunten Strauß aus neuen Lieblingsbands, Geheimtipps, Newcomern, lokalen Helden und Senkrechtstartern" zusammengestellt. Von Punkrock bis zu leisem NuFolk, von Indie-Pop bis Hip Hop Beats gibt es zum vierten Mal viel zu entdecken.

"Hier hoffen wir auf ein experimentierfreudiges Publikum, das bereit ist, sich auf Neues einzulassen", sagt Watzka. Dies sei hier wie bei keinem anderen Festival der Region möglich. Vom intimen Rahmen der kleinsten Bühne im E-Werk-Kino über Open Air auf der neuen Bühne im E-Werk-Garten bis zur "AfterShowParty"- Sause im Club erwartet die Besucher eine rauschende Festivalnacht.

Bereits am Nachmittag werden in der Stadt kleine Akustik-Sessions bei freiem Eintritt als Appetitanreger angeboten. Hanna Leess spielt bei "Bongartz" (14 Uhr, Hauptstr. 56), Max Prosa im "Free Willy" (17 Uhr, Hauptstr. 84), "Chapter 5" im "Wort & Klang" (17.30 Uhr, Goethestr. 12) und "Giant Rooks" im "Gummi Wörner" (18 Uhr, Hauptstr. 90).

Richtig los geht es um 19 Uhr mit "Tale of Golden Keys" aus Franken mit Gitarren-Pop im neu gestalteten Garten. Dort treten zudem noch der "Erlanger Kneipenchor" auf, und "Siegfried und Joy" wollen mit "charmant-skurillen Humor" sämtliche "Zaubershow-Klischees" zunichte machen. Akustik-Konzerte gibt es ab 20 Uhr im Kino mit der SingerSongwriterin Linda Rum, "Boy Omega" und dem wunderbaren Songwriter Christian Kjellvander.

In der Kellerbühne treten auf: "Xirow", Hanna Leess, "Chapter 5" und "Bergfilm". Auf der Bühne im Tanzwerk stehen "Angiz", "Leoniden", "Goldroger" und Ex-"Blumentopf"-Mitglied Sepalot. Im Tanzwerk findet ab 1 Uhr auch die After-Show-Party mit "KL52" statt.

Im großen Saal stellt Pop-Poet Max Prosa seine neuesten Lieder vor. Indierock, Folk und Elektro verschmelzen bei "Giant Rooks", Fil Bo Riva will mit seiner ungewöhnlichen Stimme überzeugen, und "Schmutzki" bringt bei Songs wie "Meine Party" mit viel Energie Punk und Indie-Rock zusammen. Wir singen mit, wenn die Band erklärt, warum in dieser Nacht in Erlangen jenseits des E-Werks nicht viel los sein wird: "Alle geilen Leute sind auf meiner Party!"

smö