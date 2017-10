Am Dienstagabend mussten die Einsatzkräfte zu einem Brand in einer Unterkunft für Asylbewerber ausrücken. Die Anwohner des Gebäudes in Eschenau konnten sich retten, ein 20-Jähriger musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ursache für den Brand war schnell gefunden: Es handelt sich laut Polizei um vergessenes Küchengut auf dem Herd.