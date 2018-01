Alle Räume durchwühlt

Einbrecher suchten Haus in der Burgbergstraße heim - vor 7 Stunden

ERLANGEN - Unbekannte brachen am Freitagabend in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Dort durchwühlten sie auf der Suche nach Beute alle Räume. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Symbolbild Foto: dpa



Wie die Polizei berichtet, versuchten die bislang noch unbekannten Täter im Verlauf des Freitagabends zunächst die Hintertür zu dem Anwesen in der Burgbergstraße aufzuhebeln.

Weil die Tür aber dem Einbruchsversuch stand hielt, warfen sie kurzerhand eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt ins Haus.

Dort durchwühlten sie alle Räume. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten.

An der Tür und dem Fenster entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Wie hoch der Entwendungsschaden ist, kann derzeit noch nicht festgestellt werden. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0911) 2112-3333.

