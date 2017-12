Alle sollen sich mal richtig satt essen in Erlangen

Der siebenjährige Jonas Lang sammelt Lebensmittel für die Tafel — Auch Nachbarn helfen - vor 11 Minuten

ERLANGEN - Es geht gar nicht, dass andere Hunger leiden, während er so viel hat, findet der siebenjährige Jonas Lang aus Alterlangen. Er besucht die zweite Klasse der Hermann-Hedenus-Grundschule in der auch jedes Jahr Lebensmittel für "Die Erlanger Tafel" gesammelt werden.

Jonas Lang hat etwas dagegen, dass viele Menschen leiden müssen © Filiz Mailhammer



Jonas Lang hat etwas dagegen, dass viele Menschen leiden müssen



Jonas hat das allerdings nicht gereicht, da hat er einfach seine eigene Weihnachtsaktion gestartet. Mit einem Rundbrief an alle Nachbarn in der Florian-Geyer-Straße bat er um Lebensmittelspenden. Neben Konserven, Reis und Nudeln seien auch Müsli, Cornflakes und Süßigkeiten für die Kinder wichtig. "Ich denke, dass die Kinder sich sehr über Süßes freuen werden".

Die Aktion hat sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen und es kamen sogar Nachbarn aus den Nebenstraßen. "Es sind die kleinen Sachen die Freude machen", sagt Nachbarin Jenny Böhmer. Auch Florians Mutter Alexandra ist glücklich über das rege Interesse. "Wir haben durch die Aktion so viele nette und hilfsbereite Nachbarn kennen gelernt".

Die Kinderarzthelferin erklärt sich die Hilfsbereitschaft ihres Sohnes dadurch, dass er unter anderem durch ihren Beruf viel mitkriegt. Viele Kinder, darunter auch Flüchtlingskinder, kämen in die Praxis und sie erzählen ihm davon. "Wenn man manche Kinder anschaut, sieht man das Elend der Welt. Der Gedanke, dass wir zu viel haben und andere leiden müssen, ist Jonas zuwider".

Als Oma und Opa dann zu Besuch kamen und Jonas fragten, was er sich zu Weihnachten wünsche, hatte der einen großen Herzenswunsch. "Ich habe so viel, und die armen Leute sitzen in ihren Holzhütten. Ich will, dass sich alle mal so richtig satt essen und möchte teilen."

Auch Dagmar und Tochter Elina Berner (15) sind mit dabei. "Eine schöne Idee vom Jonas. Somit haben Menschen, die das alles nicht kennen, auch eine Chance", sagt Dagmar. Die gesammelten Lebensmittel wird er der Erlanger Tafel geben und darf auch die Abläufe dort mit ansehen. "Ich schätze mich als sehr glücklich und werde die Aktion jedes Jahr starten so viel ist sicher", sagt der Siebenjährige.

