Als Aufsteiger ist Erlangen weiter der Neue

Der CVJM kassiert in der Basketball-Bayernliga die fünfzehnte Niederlage - vor 40 Minuten

ERLANGEN - In der Basketball-Bayernliga mussten die Männer des CVJM Erlangen bei der DJK Eggolsheim die fünfzehnte Niederlage der Saison hinnehmen. Auf der Zielgerade gibt sich der Trainer des Tabellenvorletzten und Aufsteigers aber kämpferisch.

An der Freiwurflinie zu nervenschwach: Noch hat der CVJM (rot) die Hoffnung aber nicht aufgegeben. © F.: Tsimplostefanaki



An der Freiwurflinie zu nervenschwach: Noch hat der CVJM (rot) die Hoffnung aber nicht aufgegeben. Foto: F.: Tsimplostefanaki



Ulrich Starke nimmt erst einmal einen tiefen Schluck Wasser. Obwohl seine Korbjäger gerade deutlich bei einem direkten Konkurrenten verloren haben, wirkt der CVJM-Coach aufgeräumt. Während etwas zeitversetzt an diesem Abend die Frauen-Mannschaft die Bezirksoberliga-Meisterschaft feiert, beschäftigt sich Starke mit den Folgen des Aufstiegs für die Erlanger Herren, die 2016 dran waren. "Wir sind immer noch die Neuen in der Bayernliga, die anderen haben mehr Erfahrung und kennen die Situation, vor so einer großen Kulisse zu spielen."

Nerven als Problem

Den Lärm von den Rängen einer gut gefüllten Halle im Landkreis Forchheim und den nervlichen Druck im Abstiegskampf hätten seine Spieler in den entscheidenden Sequenzen der Begegnung gespürt, so Starke.

Dabei setzte das Team gerade in der ersten Hälfte "taktische Dinge noch gut um", verzweifelte jedoch regelrecht an der Freiwurflinie. Zwölf von 24 Versuchen fanden insgesamt nur den Weg durch die Reuse. Der früh stark foulbelastete Gegner konnte so seinen anfänglichen Vorsprung zwischendurch vergrößern, doch der CVJM Erlangen biss sich immer wieder heran.

Waren es im dritten Abschnitt kurzzeitig beim 41:49 nur noch acht Zähler, lagen die Erlanger Basketballer zu Beginn der finalen zehn Minuten beim 41:51 noch in Reichweite. "Die Jungs haben dann im Angriff ein paar falsche Entscheidungen getroffen und geworfen, anstatt den Weg zum Korb zu gehen", sagt Ulrich Starke.

Voller Zuversicht

Die ungenügende Trefferquote auf Erlanger Seite nutzten die Gastgeber kaltschnäuzig. Mit 74:51 fiel das Ergebnis eines lange auf Augenhöhe geführten Spiels recht klar aus. Für den CVJM-Coach, der mit seinen Schützlingen nunmehr auf dem vorletzten Rang feststeckt, ist die Hoffnung vor den ausstehenden drei Partien indes nicht verloren.

Die komplizierte Vergleichsrechnung mit den Kellerkindern der anderen beiden Bayernligen verspricht Spannung bis zum Schluss. "Wir haben noch zwei Heimspiele gegen Mannschaften, bei denen wir auswärts gewonnen haben." Ulrich Starke bleibt also weiter zuversichtlich.

CVJM Erlangen: Berthold, Durner (5), Harlan (10), Hochschild (2), Jung, Kögel (9), Kreicker (5), Lößlein (3), Rohrer (6), Schäfer (11), Schlund.

KEVIN GUDD