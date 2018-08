Als Maler-Azubi in Erlangen durchgestartet

ERLANGEN - Im September beginnt das neue Ausbildungsjahr. Doch nicht alle Ausbildungsplätze sind in Erlangen besetzt und nicht alle, die eine Lehre beginnen wollen, kommen in ihrem "Wunschberuf" unter. Andere, vermeintlich weniger attraktivere Lehrberufe suchen händeringend Lehrlinge. In den nächsten Wochen stellen wir Menschen vor, die Berufe lernen, die nicht unbedingt jeder auf dem Zettel hat, der eine Ausbildung beginnen will. Heute: Marie-Therese Greiner wird Malerin.

Marie-Therese Greiner lernt beim Malerfachbetrieb Scholten in Erlangen den richtigen Umgang mit Pinsel und Farbe. Die 22-Jährige hat ihren Traumberuf gefunden. © Ilona Hörath



"Wer sagt ,Du bist ja nur Maler‘, hat keine Ahnung von dem Beruf". Klingt ganz schön selbstbewusst, was Marie-Therese Greiner da sagt. Doch genau so meint sie es auch. Tapezieren sei eben nicht eintönig, und tapezieren ist bei Weitem nicht alles. "Wir verlegen auch Bodenbeläge, machen Fassadenarbeiten und bringen Vollwärmeschutz an", sagt Greiner. "Und genauso wie in anderen Berufen lernen wir und müssen auch rechnen können". Schon zu Schulzeiten hat sie zuhause handwerkliches Geschick und Geduld bewiesen und etwa Holztische mit Holzschutzlasur eingelassen. "Das hab’ ich immer gerne gemacht."

Als sie beim Malerfachbetrieb Scholten in Erlangen, wo sie gerade ihre Ausbildung zur Malerin absolviert, hineinschnupperte und vier Tage zu Probe arbeitete, war ihr schnell klar: Dieser Beruf ist abwechslungsreich. Ihr erster Einsatzort – gemeinsam mit zwei erfahrenen Malern: die Spielvereinigung Erlangen. Zuerst deckte sie dort Tische und Stühle mit Schutzfolie ab.

Danach durfte sie gleich ran. "Ich habe den großen Saal herausgestrichen und das Holz lackiert. Das hat mir total Spaß gemacht", sagt Marie-Therese Greiner. Von den beiden Kollegen habe sie sich vieles erklären lassen. Dass man zum Beispiel manche Heizkörper nicht mit einem Borstenpinsel, sondern mit dem "Mäusla" streicht, einer ganz kleinen Farbwalze.

Eine typische Auszubildende ist die 22-Jährige wohl nicht. Denn vor ihrer Lehre ließ sie sich zur Friseurin ausbilden, allerdings nur zwei Jahre lang. Sie wollte wechseln, und entwickelte für sich eine neue berufliche Perspektive. In dieser Zeit hatte sie einen schweren Verkehrsunfall, kurierte sich aus, wurde wieder fit. Und startete als Maler-Azubi durch.

"Am Anfang habe ich mir schon etwas schwer getan, Farbeimer zu tragen". Heute ist es Routine: "Man bekommt ein paar mehr Muskeln", meint Marie-Therese Greiner lakonisch. Routine ist es auch, dass man "manchmal einen kompletten Tag lang Türen oder Fensterläden schleifen muss".

Zum Know-How, das sie erwirbt, gehört unter anderem das Wissen um Materialien und unterschiedliche Maltechniken. "Mit der Marmoriertechnik wird Holz imitiert", erklärt die Auszubildende. Im Rahmen der überbetrieblichen Ausbildung in der Handwerkskammer Nürnberg habe sie auch schon die Vergoldetechnik mit Blattgold trainiert.

Sie plaudert aus dem Nähkästchen:

"Warum man etwa Holztüren nicht streicht, sondern lackiert, hat immer optische Gründe". Sie bekommen eine andere Oberflächenqualität, wenn sie gespritzt werden. Einfach drauflos lackieren? Nein, sagt Greiner. "Vorher muss man anschleifen, Lackabplatzungen rausschleifen, um Bruchkanten zu beseitigen, verspachteln und dann grundieren". Entweder von Hand oder mit der Spritzpistole.

Was sie noch nicht erlernt hat, übt sie auch mal zuhause, und zwar ganz freiwillig. "Im vergangenen Jahr habe ich das erste Mal Mustertapete angebracht, in Steinoptik, und damit mein Schlafzimmer verschönert. Da kommt es auf den Versatz an. Man muss es ordentlich machen."

ILONA HÖRATH