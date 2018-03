Alte Schule, moderner Sound: Tocotronic rockten das E-Werk

Hamburger Band stellte in Erlangen ihr neues Album vor - vor 19 Minuten

ERLANGEN - Ausverkauft war der Saal im E-Werk, natürlich, denn am Freitagabend spielten immerhin Tocotronic vor. Echte Rockgrößen aus Hamburg, seit Jahrzehnten im Geschäft - und sie haben es immer noch drauf.

Eineinhalb Jahre haben sich Dirk von Lowtzow, Jan Müller, Arne Zank und Rick McPhail auf den Brettern, die die Welt bedeuten, nicht gezeigt. Eine im wahrsten Sinne kreative Pause, in der sie eine neue, überraschend tiefgründige Platte bauten. Mit ihrer Tour "Die Unendlichkeit Live" zum gleichnamigen Album melden sich die Hamburger Rocker nun zurück bei ihren Fans, die Tocotronic am Freitagabend in Erlangen feierten wie eh und je. 21 Songs in knapp zwei Stunden ließen die Stimmung im E-Werk-Saal hochkochen. Hier sind die Bilder des Konzerts:

