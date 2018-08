Alterlangen feiert bis Montag Kirchweih

OB Florian Janik durfte das erste Fass anzapfen — Stimmungsmusik an allen Tagen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Oberbürgermeister Florian Janik hat die Alterlanger Kirchweih mit dem Anzapfen des ersten Fasses Bier eröffnet. Noch vier Tage lang geht es dort an den Drei Linden hoch her.

OB Janik hat die Alterlanger Kirchweih mit dem Anzapfen des ersten Fasses Bier eröffnet. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



OB Janik hat die Alterlanger Kirchweih mit dem Anzapfen des ersten Fasses Bier eröffnet. Foto: Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Ihre Kirchweihlieder singend zogen die 23 Alterlanger Kirchweihburschen und ihre sechs Madli in den Biergarten ein, Oberkirchweihbursche Peter Jaschok begrüßte die Gäste, und dann schwang Oberbürgermeister Florian Janik den Schlegel, um den Zapfhahn in das erste Fass (Frei-)Bier zu treiben. Schon nach einem kräftigen Schlag floss der Gerstensaft, und alle waren fröhlich.

Das wollen sie noch bis Montag sein, gibt es doch ein umfangreiches Programm. Am heutigen Samstag gegen 15.30 Uhr wird der Kirchweihbaum auf der Wiese am Alterlanger See aufgestellt, am Sonntag treffen sich die Kirchweihburschen und ihre Madli zum obligatorischen Mittagstisch mit den überdimensionalen Schnitzeln zum "Küchla zamspielen" im Hof, und am Montag findet ab 18.30 Uhr am Kirchweihbaum das "Betzn raustanzen" statt. An allen Tagen gibt es Stimmungsmusik mit verschiedenen Bands, Schiffschaukel, Kinderkarussell und andere Attraktionen stehen entlang der gesperrten Alterlanger Straße, und Burschen und Madli haben am See ein Zelt mit einer Bar eingerichtet.

Da es weiter trocken und heiß bleibt, wird auch das Bier reichlich fließen.

kds