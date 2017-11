Am Ende des neuen Radwegs lauert Gefahr

Ortsbeirat Dechsendorfschlägt wegen des hohen Tempos der Radler an der Einmündung in den Altkirchenweg Alarm - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Kaum ist der Fahrradweg zwischen Röhrach und Dechsendorf fertig, da gibt es auch schon massive Kritik: Am Ende der Trasse würden die Pedalritter mit hohem Tempo in den Altkirchenweg einbiegen, hieß es im Ortsbeirat. Dort sei es schon zu etlichen Beinahe-Unfällen gekommen.

Da die aus Röttenbach kommenden Fahrradfahrer am Ende des neuen Radwegs mit Tempo auf dem Altkirchenweg düsen, schlägt der Ortsbeirat vor, die Trasse dort zu verlegen. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



"Es war doch klar, dass das Thema kommt", meinte der Ortsbeiratsvorsitzende Norbert Essler während der jüngsten Sitzung seines Gremiums. "Das Thema", das ist die Radwegführung am südlichen Ende der neuen Radtrasse, die entlang der Staatsstraße zwischen Röttenbach und Dechsendorf gebaut wurde. Der Radweg endet vor dem dortigen Kreisel und führt in einer leichten Kurve auf den Altkirchenweg. Von dort kann man diesen Kreisverkehr umfahren und hinter ihm auf die Röttenbacher Straße einbiegen, um weiter in Richtung Erlangen zu fahren.

Zwar stehen an der Einmündung zum Altkirchenweg für die Fahrradfahrer die Schilder "Radweg Ende" und "Vorfahrt gewähren", doch beide sind nicht nur recht klein geraten, sie hängen auch noch ziemlich hoch, so dass sie schon deshalb leicht übersehen werden können. Außerdem kommen die Fahrradfahrer meist mit hohem Tempo den Berg herunter gesaust und brausen ebenso schnell auf den Altkirchenweg. Da dort oft auch noch Autos parken, können die Zweiradfahrer die nahenden Autos nur schlecht erkennen, zumal das Unkraut dort auch noch prächtig in die Höhe wuchert.

Mehrfach habe auch er dort bereits Fahrradfahrer beinahe auf der Motorhaube gehabt, bestätigte das Ortsbeiratsmitglied Sergio Batista. Zur gebotenen Erhöhung der Verkehrssicherheit schlägt der Ortsbeiratsvorsitzende Norbert Essler vor, den Radweg bereits vor dem Kreisel auf die Staatsstraße zu führen. Dann könnten die Fahrradfahrer gemeinsam mit den dort ohnehin langsam fahrenden Autos gefahrlos durch den Kreisverkehr rollen. Danach müssen sie ohnehin auf der Fahrbahn der Röttenbacher Straße weiter in Richtung Erlangen radeln.

Um die Gefahrenstelle zu beseitigen, will das Gremium nun einen entsprechenden Antrag an die Verwaltung stellen.

