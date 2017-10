Am Freitagabend flogen die Fäuste in Erlangen

ERLANGEN - Die Fäuste flogen gleich mehrfach am Freitagabend in Büchenbach und in der Erlanger Innenstadt.

Faustschläge, hier ein Symbolbild, setzte es am Freitag in Erlangen gleich mehrfach. Foto: NN-Archiv



Am Freitag gegen 22 Uhr kam es im Stadtteil Büchenbach zunächst zu einem Streit zwischen einem 17-jährigen, dessen 15-jährigem Begleiter und einem 23-jährigen Erlanger. Im Verlauf des Streits schlugen und traten die Jugendlichen auf den 23-jährigen ein, wodurch dieser blutende Verletzungen im Gesicht davontrug.

Die Jugendlichen flüchteten im Anschluss, konnten jedoch im Rahmen der Fahndung gefunden und festgenommen werden. Aufgrund ihrer nicht unerheblichen Alkoholisierung wurde bei beiden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt.

Während der 15-Jährige von einem Erziehungsberechtigten abgeholt werden konnte, verblieb der 17-Jährige aufgrund seines aggressiven Verhaltens bis zu seiner Ausnüchterung in polizeilichem Gewahrsam.

Vor einer Diskothek in der Erlanger Innenstadt eskalierte ein Familienstreit zwischen drei erheblich alkoholisierten Brüdern dahingehend, dass ein 24-jähriger Erlanger seinem 29-jährigen Bruder mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 29-Jährige stürzte hierauf zu Boden und zog sich etliche Verletzungen im Gesicht zu, so dass er durch den Rettungsdienst in die Uniklinik Erlangen eingeliefert werden musste.

Gegen den 24-Jährigenwurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

