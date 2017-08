Am helllichten Tag: Einbruchsversuch in Erlangen

Nachbar alamiert die Polizei - Suche nach weiteren Zeugen - vor 20 Minuten

ERLANGEN - Am Dienstagvormittag versuchten mehrere unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Erlangen einzubrechen. Ein Anwohner beobachtete jedoch den Vorfall, weswegen die Einbrecher flüchteten. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Ein Anwohner beobachtete am Dienstagvormittag gegen 11.20 Uhr, wie sich drei oder vier Personen an einem Wohnhaus in der Straße Am Leitenbrünnlein zu schaffen machten. Nach Angaben der Polizei versuchten die Unbekannten wohl, die Terrassentür des Hauses mit einem Schraubendreher gewaltsam zu öffnen.

Der aufmerksame Nachbar alamierte die Polizei, doch die Täter flohen, bevor die erste Streife am Tatort eintraf. Eine Beschreibung der Unbekannten konnte der Beobachter nicht geben.

Die Polizei bittet jedoch jeden, der ebenfalls etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Vorfall beobachtet hat, sich unter der Nummer (0911) 2112 3333 zu melden.

