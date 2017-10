Amtsumstrukturierung sorgt in Erlangen für Ärger

Personalrat kritisiert mangelnde Informationspolitik der Stadt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein ganzes städtisches Amt wird aufgelöst — und weder Personalrat noch Mitarbeiter werden über die Umstrukturierungen informiert. Das sorgte im Hauptausschuss für Ärger.

Bisher ist die Stadt bei der Bergkirchweih (Bild) Veranstalterin und Ordnungsbehörde zugleich. Das ändert sich durch eine Umstrukturierung. © Harald Sippel



Bisher ist die Stadt bei der Bergkirchweih (Bild) Veranstalterin und Ordnungsbehörde zugleich. Das ändert sich durch eine Umstrukturierung. Foto: Harald Sippel



Das städtische Ordnungs- und Straßenverkehrsamt umfasst viele verschiedene Bereiche: Darunter fallen Gewerbeangelegenheiten, Heimaufsicht, Ausgrabungen, Straßenverkehrsangelegenheiten, Märkte, Kirchweihen und — natürlich – Aufgaben der Sicherheit und Ordnung. Mit dieser Struktur ist die Stadt bisweilen Organisatorin einer Veranstaltung und zugleich für deren Sicherheit zuständig. Dieser Fall tritt etwa bei der Bergkirchweih und dem Weihnachtsmarkt ein.

Zwar lagen die Zuständigkeiten für die zwei Gebiete beim Ordnungsamt in verschiedenen Händen, dennoch werden die beiden Felder mit Blick auf mögliche Interessenkollisionen komplett voneinander getrennt.

Dazu wird das Ordnungs- und Straßenverkehrsamt, das Mathias Schenkl leitet, zum 1. November aufgelöst. Die Teilbereiche werden dann anderen Ämtern zugeteilt. Der Bereich Straßenverkehrsangelegenheiten wird dem Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung zugeschlagen, die Ordnungsangelegenheiten kommen zum Bürgeramt und der Bereich Märkte wird dem Liegenschaftsamt angegliedert. Schenkl wird Leiter des Bauaufsichtsamtes.

In der jüngsten Sitzung des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses (HFPA) sollten die Stadträte deshalb einem Gutachten zu den organisatorischen Veränderungen zustimmen. Das aber wurde vertagt. Die Stadträte waren über die Einwände des Personalrats doch so irritiert und verwundert, dass sie der Vorlage nicht zustimmen wollten. Auch der für Donnerstag vorgesehene Beschluss im Stadtrat ist aus diesem Grund fraglich.

Die geplante Umstrukturierung wurde nämlich weder dem Personalrat noch den betroffenen Mitarbeitern mitgeteilt.

Vor dem Fachausschuss erläuterten Personalrat Gerhard Kreilein und der Vorsitzende der ver.di-Betriebsgruppe Stadtverwaltung und Personalvertretung, Roland Hornauer, ihre Kritik. So sei der Personalrat an dem Prozess nicht inhaltlich beteiligt gewesen, sondern habe davon nur über die Stadtratsvorlage erfahren. Die Verantwortlichen hätten die Mitwirkungsrechte der Personalvertreter übergangen.

Hornauer übt daher massive Kritik an den Stadtoberen. Dass der Personalrat nicht in die Entscheidung miteinbezogen wurde, verstoße gegen das Bayerische Personalvertretungsgesetz. Auch betroffene Führungskräfte und Beschäftigte seien am Prozess nicht beteiligt worden, sagte der Gewerkschafter.

Die Nichteinbindung der Mitarbeiter und der Führungskräfte sieht der Personalrat "besonders kritisch". Das habe negative Auswirkungen auf die Motivation der Beschäftigten.

Im Fachausschuss konnte Rechtsreferent Thomas Ternes die Anschuldigungen nicht nachvollziehen: "Hier wird ein Strauß von Problemen präsentiert, den es leider nicht gibt". Zudem sei der Personalrat in einem Telefongespräch über die Pläne informiert worden.

Die Maßnahmen selbst, also die Trennung verschiedener Bereiche, sieht der Personalrat "grundsätzlich" als vernünftig an, betonte Hornauer.

SHARON CHAFFIN