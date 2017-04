An Kreuzungen kracht's in Erlangen häufiger

2016 gab es 310 gemeldete Fahrradunfälle in der Stadt - vor 10 Minuten

ERLANGEN - Die Gesamtzahl der Unfälle mit Radfahrerbeteiligung ist im vergangenen Jahr leicht angestiegen. Das geht aus den Daten zur Verkehrsunfallentwicklung der Polizei hervor. Vorbeugende Maßnahmen ab dem Vorschulalter sollen Abhilfe schaffen.

Fahrradfahrer dürfen auf manchen Radwegen in Erlangen beide Richtungen befahren. An der Stelle Paul-Gossen-Straße/Am Brucker Seela gibt es aus diesem Grund oft Unfälle mit Personenschaden. Foto: Fotos: Anestis Aslanidis



Radfahrer sind neben Fußgängern die schwächsten Verkehrsteilnehmer. Wenn es zu Karambolagen zwischen Autos und Fahrrädern kommt, dann geht das meist nicht ohne Blessuren bei den Radlern aus.

310 gemeldete Fahrradunfälle gab es im vergangenen Jahr (Vorjahr: 290). "Die Dunkelziffer ist definitiv höher", erklärt Günther Neubauer, Sachbereichsleiter Verkehr bei der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt. Die Zahl der Verletzten spricht eine ernste Sprache: 2016 waren es 268.

Kritik an Polizeistatistik

Besonders an Kreuzungen und Einmündungen, an denen der Radweg in beide Fahrtrichtung benutzt werden darf, tragen sich die meisten Unfälle zu. Einbahnstraßen, die für Radler auch in der Gegenrichtung befahrbar sind, stellen hingegen laut Neubauer kein größeres Problem dar. "Da sich Rad- und Autofahrer bei geringer Geschwindigkeit aufeinander zu bewegen, ist der Blickkontakt gegeben, der das Ausweichen erleichtert."

Kritik an der Polizeistatistik kommt von Stadtrat Harald Bußmann von der Grünen Liste (GL). Bei den Kontrollen von Radfahrern seien die Schwerpunkte falsch gesetzt. So würden "Geisterradler", die auf einem Radweg in die falsche Richtung unterwegs sind, zu selten überprüft. Im Fokus stehe laut Bußmann zu sehr die Kontrolle der Beleuchtung, wobei die Zahl der dadurch verursachten Unfälle im Promillebereich liege.

+++ Polizei-Statstik: Kein Unfalltoter im Jahr 2016 +++

Dass die Radfahrer häufiger an Unfällen schuld sind, gehört für Bußmann ins Reich der Legenden. Auch das Unwissen von Pkw-Fahrern stört ihn: "Viele Autofahrer wissen nicht, dass ihre Ampel auch für Radfahrer gilt. Sie biegen ohne zu schauen ab, bringen Radler in Gefahr und sind auch noch uneinsichtig, wenn man sie auf ihr Fehlverhalten hinweist."

Prävention ab der Vorschule

Um die Zahl der Fahrradunfälle zu reduzieren, setzt die Polizei auf Prävention — vor allem bei Kindergartenkindern und Grundschülern. In der vierten Klasse können die Kleinen zum Beispiel eine Fahrradführerscheinprüfung absolvieren. In fünf Doppelstunden lernen die Grundschulabsolventen die Verkehrsregeln in der Theorie. Die Praxis gibt‘s auf dem Verkehrsübungsplatz und schließlich im normalen Straßenverkehr rund um ihren Schulstandort.

"Kinder, die schon früh verantwortungsvolles Handeln im Verkehr lernen, fallen der Polizei später seltener auf", erläutert Frank Weidner, Verkehrserzieher der Polizeiinspektion. Auch das Thema Fahrradhelm greift er auf. "Wir können nur zum Tragen eines Helmes raten. Bei Jugendlichen an die Vernunft zu appellieren ist natürlich schwierig, da Helme als ,uncool‘ gelten. Unsere Fahrradstreife geht da als Vorbild voran."

WOLFGANG SEMBRITZKI