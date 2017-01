An Weihnachten: Drogentoter in Erlangen aufgefunden

ERLANGEN - Bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag ist ein 35-Jähriger tot in seiner Wohnung in Erlangen aufgefunden worden, wie die Polizei jetzt mitteilte. Der Mann war den Beamten als langjähriger Drogenkonsument bekannt.

Angehörige fanden den Verstorbenen kurz nach 14 Uhr in seinem Ein-Zimmer-Appartement. Ein hinzugezogener Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Beamte der Erlanger Kriminalpolizei fanden in der Wohnung entsprechende Drogenutensilien.

Ein Staatsanwalt ordnete eine Obduktion des Leichnams an. Ein in Auftrag gegebenes chemisch-toxikologisches Gutachten soll nun klären, an welcher Art von Drogen der Mann verstarb.

