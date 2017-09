Anarchie in Erlangen: Parken in der Innenstadt

Verbote interessieren viele Autofahrer nicht, selbst wenn sie ihren Sinn haben - vor 38 Minuten

ERLANGEN - Über Parkverbote setzen sich Autofahrer in Erlangen immer wieder hinweg - manchmal offenbar auch, ohne einen Gedanken darauf zu verschwenden, dass solche Regelungen durchaus einen Sinn haben können. Zum Beispiel, wenn es um Notfälle geht. Feuerwehr und Rettungsdiensten erschweren zugeparkte Straßen jedenfalls das Durchkommen.

Ob im Halteverbot oder in der zweiten Reihe: Geparkt wird oft ungeachtet jeglicher Regeln — und damit wird zum Beispiel auch in Kauf genommen, dass Rettungsfahrzeuge oder Feuerwehr im Notfall nicht zum Ziel kommen. © Klaus-Dieter Schreiter



Ob im Halteverbot oder in der zweiten Reihe: Geparkt wird oft ungeachtet jeglicher Regeln — und damit wird zum Beispiel auch in Kauf genommen, dass Rettungsfahrzeuge oder Feuerwehr im Notfall nicht zum Ziel kommen. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Es gibt Regeln, die sich einem nicht gleich erschließen, Regeln, die unsinnig sind, und Regeln, die Sinn machen. Für alle gilt: Sie sind einzuhalten. Das gilt auch für Regelungen zum Parken.

Die scheinen in Erlangen aber etliche Autofahrer überhaupt nicht zu interessieren. Ob in der Goethestraße im Halteverbot und auf dem Gehsteig, in der Schiffstraße in der zweiten Reihe oder auf dem Marktplatz: Überall wird nach Herzenslust geparkt. Dabei ist das in den meisten Fällen nicht nur verboten und damit eine Ordnungswidrigkeit, meist bedeutet das Falschparken auch eine massive Verkehrsbehinderung.

So haben Fußgänger und vor allem Familien mit Kinderwagen in der Goethestraße oft Schwierigkeiten, den Gehsteig zu nutzen, weil er schlicht und einfach zugeparkt ist. In der Schiffstraße kommen dort flanierende Innenstadtfreunde zwar locker an den falsch parkenden Autos vorbei, einem Rettungswagen wäre es jedoch nur mühsam möglich, sich dort hindurch zuquetschen. Für ein großes Löschfahrzeug der Feuerwehr wäre es hingegen in der Schiffstraße an einigen Tagen in der Woche, und da vor allem sonntags, völlig unmöglich, dort einen Brandherd zu erreichen.

Und auf dem Marktplatz? So manchem würde die Idee des Drive-In-Einkaufens möglicherweise gefallen. Doch auf dem Platz ist das Parken verboten. Lediglich zu eingeschränkten Zeiten darf Lieferverkehr stattfinden. Doch an diese Zeiten hält sich längst nicht jeder. Beobachten kann man nicht selten, dass der eine oder andere Geschäftsmann aus seinem Laden heraus seine falsch abgestellte Nobelkarosse ständig beobachtet und flugs heraus sprintet, wenn ein freundlicher Mitarbeiter von der Parkraumüberwachung das Auto bezetteln will. Sogar Helfer scheinen da im Einsatz, die Alarm schlagen, wenn sich eine blaue Uniform nähert. Nach kurzer Diskussion mit dem Parküberwacher ist das Problem dann meist kostenfrei erledigt. Der "einsichtige" Parksünder fährt seine Karosse straflos weg, kommt allerdings wenig später zurück, um die Karre wieder verbotswidrig und ohne Parkschein abzustellen. Der Parküberwacher kommt ja so schnell dann doch nicht wieder vorbei.

Und darum gibt es in der Innenstadt eigentlich gar kein Parkproblem. Man muss nur findig und dreist genug sein. Man könnte seine Karre aber auch auf dem Großparklatz westlich der Bahn abstellen und die drei Minuten zu Fuß in die Innenstadt gehen. Etwas Bewegung tut schließlich auch gut.

kds