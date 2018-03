Andreas Galster bleibt Bürgermeister von Baiersdorf

Der CSU-ler gewann die Wahl mit 57,6 Prozent — Respektables Ergebnis für Sophie Ries (SPD) - vor 1 Stunde

BAIERSDORF - Die Würfel sind gefallen: Andreas Galster (CSU) ist mit einem blauen Auge davon gekommen. Die Baiersdorferinnen und Baiersdorfer wählten ihn mit 57,6 Prozent zum vierten Mal zu ihrem Bürgermeister. Die junge Sophie Ries erreichte respektable 42,4 Prozent.

Pünktlich um 18 Uhr wurde gestern die Wahlurne im Rathaus von Baiersdorf aufgeschlossen und der Inhalt auf den Tisch im Auszählbüro geschüttet. © Foto: Dieter Köchel



Damit steigerte die 22-Jährige, die gerade mitten in ihrem Lehramtsexamen steht, das SPD-Ergebnis ihres Vorgängers Matthias Götz, der 2012 kandidiert hatte, noch um 0,9 Prozent. Ein beachtlicher Erfolg für die Herausforderin, die sich schon lange in der Stadt engagiert, aber kommunalpolitisch ein Neuling ist, sieht man von der Kandidatur für den Stadtrat im Jahr 2014 ab.

Hätten alle Bürgerinnen und Bürger so gewählt wie im Stimmbezirk "SeniVita", dann hieße die Bürgermeisterin Sophie Ries. Hier, im Bereich der Hut, befindet sich ihre Hochburg mit 59,3 Prozent der Stimmen. Am schlechtesten schnitt sie dagegen im Stimmbezirk THW-Heim ab, dort kreuzten gerade mal 34,2 Prozent die SPD-Kandidatin an.

Logisch, dass Andreas Galster im THW-Heim umgekehrt die meisten Stimmen absahnte mit 65,8 Prozent, dagegen im SeniVita-Bezirk mit 40,7 Prozent sein schlechtestes Ergebnis einfuhr.

Freilich lag die Wahlbeteiligung wie schon vor sechs Jahren nur knapp über 50 Prozent, gerade mal bei 53,3 Prozent. Von 6078 Wahlberechtigten, gingen nur 3238 an die Urnen.

