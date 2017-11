Angeblich von den Stadtwerken: Dieb bestiehlt Seniorinnen

Mann gibt sich als Handwerker aus und entwendet Schmuck und Bargeld - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Wieder haben sich ein oder mehrere Täter als Mitarbeiter der Erlanger Stadtwerke ausgegeben und zwei alte Damen in ihren Wohnungen beklaut. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Trickdiebstählen.

Ein vermeintlicher Handwerker klingelte zwischen 11 und 11.30 Uhr an zwei Wohnungen in der Nähe des Röthelheimbades und gab an, wegen eines Rohrbruchs Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Die Bewohnerinnen, eine 90-Jährige und eine 92-Jährige, ließen den Mann heran - erst als er wieder weg war bemerkten sie, dass sie bestohlen wurden.

Insgesamt entwendeten die Täter Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Ob es sich in beiden Fällen um den gleichen Täter handelt, ist noch unklar.

Senioren geraten immer wieder ins Visier von Betrügern und Trickdieben. Foto: dpa, Symbolbild



Das zuständige Fachkommissariat bittet um Hinweise zu der kriminellen Masche, die in Erlangen nicht zum ersten Mal auftritt. Die Polizei nimmt unter der Nummer 0911 2112-3333 Hinweise zu den Trickdiebstählen entgegen.

