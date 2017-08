Angeblich von der Stadt: Trickdiebe bestehlen Seniorin

Geld und Schmuck entwendet - Polizei bittet um Hinweise - vor 50 Minuten

ERLANGEN - Unbekannte Trickdiebe gaben sich in Erlangen am Samstagmorgen gegenüber einer Seniorin als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und gelangten so in die Wohnung der Frau. Sie stahlen Geld und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro.

Einder der Männer klingelte gegen 9.45 Uhr bei der 80-jährigen Seniorin in der Wehneltstraße. Der Mann gab sich als ein Mitarbeiter der Erlanger Stadtwerke aus und behauptete, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Die 80-Jährige erlaubte ihm in die Wohnung zu kommen, ließ ihn jedoch dann nicht aus den Augen.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann die Dame so geschickt ablenkte, dass ein Komplize die Wohnung betreten konnte und mit dem Diebesgut wieder verschwand. Denn nachdem sich der angebliche Stadtwerke-Mitarbeiter verabschiedet hatte, bemerkte die Frau, dass Bargeld, Uhren und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro fehlten.

Der falsche Mitarbeiter wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 40 Jahre alt und 170 Zentimeter groß. Er war kräftig und hatte braune, glatte Haare. Er trug eine blaue Jeans, sowie ein kariertes Hemd und eine braune Weste.

Wer Hinweise zu den Verdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der (0911) 2112-3333 beim Kriminaldienst zu melden.

