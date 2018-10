Angebranntes Essen löst Gasalarm in Erlangen aus

ERLANGEN - Weil Bewohner Gasgeruch in ihrem Wohnblock an der Erlanger Hartmannstraße festgestellt hatten, alarmierten sie die Feuerwehr. Mit einem Großaufgebot rückte die gemeinsam mit dem Rettungsdienst an.

Aufregung in der Hartmannstraße: Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte am Samstagmorgen wegen eines gemeldeten Gasalarms an. © Klaus-Dieter Schreiter



Der Notruf ging bei der Integrierten Leitstelle in Nürnberg am Samstagmorgen kurz vor acht Uhr ein. Nicht nur Gas hatte der Anrufer gerochen, er hatte auch noch durch eine Glastür eine Person auf dem Fußboden liegen sehen. Darum rückte die Feuerwehr mit dem Löschzug und einigen Sonderfahrzeugen an.

Mit schwerem Atemschutz drangen die Kräfte in das dreistöckige Wohnhaus ein und konnten im ersten Obergeschoss zwar Rauch, aber kein Gas ausmachen. Die Person, die angeblich auf dem Boden gelegen war, hatte sich auch schon wieder aufgerappelt.

Schließlich stellten die Einsatzkräfte fest, dass in einer Küche das Essen auf dem Herd etwas stark angegart war, was eine starke Rauchentwicklung ausgelöst hatte. Es hätte auch schlimmer ausgehen können, wenn die Einsatzkräfte auch nur etwas später eingetroffen wären, meinte Einsatzleiter Christian Seitz.

Mehrere Personen wurden zwar aus dem Haus geführt und zum Rettungsdienst begleitet, ernsthaft verletzt schien jedoch niemand. Die Hartmannstraße und die Luitpoldstraße waren während des halbstündigen Einsatzes komplett gesperrt.

