Angriff auf Frau in einer Spielhalle in Erlangen

Die Polizei sucht Mann mit silbernem Tretroller - vor 49 Minuten

ERLANGEN - Am frühen Sonntagmorgen wurde in einer Spielhalle in der Erlanger Innenstadt eine Frau von einem Mann angegriffen.

Die 38-jährige Erlangerin wurde am Sonntag morgen in einer Spielhalle in der Innenstadt von einem bislang unbekannten Täter geschlagen und zu Boden geschubst. Im Anschluss entfernte sich der Mann auf einem silbernen Tretroller.

Die Frau musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 91 31) 60115 mit der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt in Verbindung zu setzen.

