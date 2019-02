AnnenMayKantereit begeistert im E-Werk Erlangen

ERLANGEN - Ein Club-Konzert zum Start in die Tournee durch ausverkaufte Arenen: Die Band AnnenMayKantereit hat im Erlanger E-Werk ihre Fans verzückt.

Schmachten im E-Werk: AnnenMayKantereit beim Konzert in Erlangen. © Rainer Windhorst



Die steile Karriere dieser Band ist schon atemberaubend - und gleichzeitig immer eine Verheißung, dass das Musik-Geschäft immer noch für Überraschungen gut ist. Erst vor ein paar Jahren machten diese jungen Musiker auf sich aufmerksam: Gefühlvolle Songs mit Texten jenseits der Schnuffi-Pop-Romantik, die ansonsten im Radio gedudelt wird. Eine Band, die sich schon mal von den Gedichten Erich Frieds inspirieren lässt - wunderbar!

Dazu die rauhe, unverkennbare Stimme von May. Von Monat zu Monat trat AnnenMayKantereit in immer größeren Hallen auf. Die aktuelle Tournee durch die großen Arenen des Landes ist (inklusiver Zusatz-Termine) seit Wochen ausverkauft — auch für den Auftritt in der Brose-Arena am 23. Februar in Bamberg gibt es keine Tickets mehr.

Zum Aufwärmen noch ein paar Club-Gigs. Im Erlanger E-Werk musste aber dann doch noch kurzfristig die Show in den Saal verlegt werden — aus produktionstechnischen Gründen. Irgendwann wurde wohl durchgezählt und festgestellt, dass die Straßenmusiker von einst nun doch mit großem Equipment unterwegs sind.

Dennoch: Das Konzert mit den innigsten Fans — bei denen personalisierte Tickets den Schwarzmarkthandel unterbinden sollten — hat in vielen Phasen durchaus etwas Intimes.

Nach 45 Minuten wechselt Sänger Henning May erstmals ans Piano: "Und ich sitz’ schon wieder/ Barfuß am Klavier/ Ich träume Liebeslieder/ Und sing dabei von dir". Der Traum von Deutsch-Pop mit poetischen Texten und dem Mut zu viel Gefühl geht weiter — in den kommenden Wochen dann eben vor tausenden von Zuhörern in den Arenen dieser Republik.

