Anruf löst Großalarm in Erlangen aus

ERLANGEN - Weil jemand von seiner Wohnung in der Goldwitzer Straße aus Rauch an einem Hochhaus Am Europakanal in Erlangen gesehen hatte, hat die Leitstelle in Nürnberg Großalarm ausgelöst. Mehrere Feuerwehren und ein Großaufgebot von BRK und ASB sowie das THW rückten dort hin aus.

Rettungsdienst und Feuerwehr waren vor Ort. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Kurz nach 13.30 Uhr ging der Notruf bei der Leitstelle in Nürnberg ein. Nachdem es seit Ende Januar in Bayern eine neue Ausrückordnung gibt, löst der Computer bei einer solchen Meldung gleich Großalarm aus, denn bei einem Brand in einem Hochhaus könnten zahlreiche Personen gefährdet sein.

Darum wurden neben dem Löschzug der Ständigen Wache auch die Freiwilligen Feuerwehren Büchenbach und Frauenaurach alarmiert, das THW rückte mit einem Sachverständigen an, und der Rettungsdienst mit mehr als einem Dutzend Fahrzeugen und mehreren Notärzten. Zudem schwebte ein Intensiv-Rettungshubschrauber mit einem Notarzt ein.

Die Feuerwehrleute suchten mit schwerem Atemschutz ausgerüstet die oberen Stockwerke des Hochhauses ab, und von der Drehleiter aus wurde die Fassade inspiziert. Gefunden wurde jedoch nichts. Allerdings hatten sich zahlreiche Schaulustige eingefunden, die den Einsatz beobachteten.

Auf der Straße Am Europakanal kam es durch die dort zahlreich abgestellten Rettungsfahrzeuge zu erheblichen Behinderungen. Der Einsatz wird laut Einsatzleiterin Birgit Süßner gebucht als "Irrtum des Meldenden".

