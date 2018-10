Ansprechend renovierte Kapelle zum Jubiläum in Erlangen

Das Roncallistift Erlangen feierte sein 40-jähriges Bestehen — Weitere Renovierungen stehen in den nächsten Jahren an - vor 27 Minuten

ERLANGEN - Das Roncallistift der Caritas an der Friedrich-Bauer-Straße in Erlangen hat jetzt sein 40-jähriges Bestehen gefeiert. Um dieses Jubiläum gebührend zu begehen, ist die Kapelle frisch renoviert und neu gestaltet worden.

Das Roncallistift der Caritas hat sein 40-jähriges Bestehen gefeiert. Um dieses Jubiläum gebührend zu begehen, ist die Kapelle renoviert und neu gestaltet worden. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Die Kapelle im Roncallistift ist das "Herzstück" der Einrichtung und bietet den Bewohnerinnen und Bewohnern nun nach der rund 40 000 Euro teuren Renovierung ein noch schöneres Ambiente. Das künstlerische Konzept der bereits verstorbenen Ansbacher Malerin Maria Beine-Hager sei, wie Einrichtungsleiter Peter Reil erläuterte, durch Gemälde und Glasfenster des Reutlinger Künstlers Ulrich Wirner ergänzt worden. Auch eine LED-Beleuchtung wurde eingebaut, eine neue Lüftungsanlage sorgt für ein angenehmes Raumklima, mit einem fest installierten Beamer können beispielsweise Liedtexte an die Wand projiziert, und mit moderner Kameratechnik Veranstaltungen über den Hauskanal übertragen werden. So konnten die 203 Bewohnerinnen und Bewohner die Einweihungsfeier für die Kapelle im Fernsehen live miterleben. Neben der Renovierung der Kapelle wurden für rund eine Million Euro unter anderem die Bodenbelege erneuert sowie Aufenthaltsbereiche, Speisesaal und Technik modernisiert.

Laut dem Geschäftsführer der Erlanger Caritas, Markus Beck, hatte der Caritasverband seinerzeit 23 Millionen Mark für den Neubau in die Hand genommen und dabei weit vorausschauend gehandelt. Er dankte den inzwischen 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – drei Viertel davon sind in der Pflege tätig – für das große Engagement. Dank sagte er auch den Bewohnerinnen und Bewohnern, die sich stets mit einbringen würden, um das Haus mit Leben zu erfüllen. Der Vorstandsvorsitzende des Caritasverbands Erlangen, Dekan Kilian

Kemmer, sagte, das Roncallistift werde der Caritas auch in den kommenden Jahrzehnten "lieb und teuer sein".

Das darf man wörtlich nehmen, denn laut Beck stehen in den nächsten Jahren weitere Renovierungen für mehrere Millionen Euro an, wobei die Brandschutzeinrichtung das meiste Geld verschlingen wird. Grüße und Glückwünsche des Kreistages überbrachte in Vertretung von Bezirkstagspräsident Richard Bartsch die Noch-Bezirksrätin Karin Knorr, für die Stadt gratulierte Stadträtin Barbara Pfister. Die Weihe nahm Comboni Missionar Pater Günther Hofmann vor.

kds